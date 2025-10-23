Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possui os direitos de transmissão da Libertadores 2025, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e no streaming pelo Globoplay

Na noite desta quinta-feira (23/10), LDU e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em Quito, no Equador.

A volta será no dia 30 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, na mesma hora. O classificado enfrentará Racing ou Flamengo. O Mengão venceu por 1 a 0 tem a vantagem do empate.

A final da competição está marcada para duelo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro, mas a Conmebol avalia mudança na sede por instabilidade política no país.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Programação da TV Globo hoje (23/10/25)



A TV Globo podia exibir apenas um confronto! Como passou a vitória do Flamengo contra o Racing, a partida do Verdão não tem transmissão de televisão aberta (veja onde assistir).