Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação
A emissora possui os direitos de transmissão da Libertadores 2025, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e no streaming pelo Globoplay
Na noite desta quinta-feira (23/10), LDU e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em Quito, no Equador.
A volta será no dia 30 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, na mesma hora. O classificado enfrentará Racing ou Flamengo. O Mengão venceu por 1 a 0 tem a vantagem do empate.
A final da competição está marcada para duelo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro, mas a Conmebol avalia mudança na sede por instabilidade política no país.
Programação da TV Globo hoje (23/10/25)
A TV Globo podia exibir apenas um confronto! Como passou a vitória do Flamengo contra o Racing, a partida do Verdão não tem transmissão de televisão aberta (veja onde assistir).
- 04h - Hora 1
- 06h - Programação Local
- 08h30 - Bom dia Brasil
- 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 - Mais Você
- 11h45 - Programação Local
- 13h - Globo Esporte
- 13h25 - Jornal Hoje
- 14h45 - Terra Nostra
- 15h40 - Sessão da Tarde
- 17h05 - Programação Local
- 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
- 18h25 - Êta Mundo Melhor!
- 19h10 - Programação Local
- 19h40 - Dona de Mim
- 20h30 vJornal Nacional
- 21h20 - Três Graças
- 22h25 - Rensga Hits!
- 23h10 - This is Us
- 00h - Jornal da Globo
- 00h50 - Conversa com Bial
- 01h30 - Dona de Mim (reapresentação)
- 02h15 - Comédia na Madruga