Futebol |

Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação

A emissora possui os direitos de transmissão da Libertadores 2025, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e no streaming pelo Globoplay

Por Robert Sarmento Publicado em 23/10/2025 às 10:18 | Atualizado em 23/10/2025 às 10:27
Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras
Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Na noite desta quinta-feira (23/10), LDU e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em Quito, no Equador.

A volta será no dia 30 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, na mesma hora. O classificado enfrentará Racing ou Flamengo. O Mengão venceu por 1 a 0 tem a vantagem do empate.

A final da competição está marcada para duelo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro, mas a Conmebol avalia mudança na sede por instabilidade política no país.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Programação da TV Globo hoje (23/10/25)

A TV Globo podia exibir apenas um confronto! Como passou a vitória do Flamengo contra o Racing, a partida do Verdão não tem transmissão de televisão aberta (veja onde assistir).

  • 04h - Hora 1
  • 06h - Programação Local
  • 08h30 - Bom dia Brasil
  • 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 - Mais Você
  • 11h45 - Programação Local
  • 13h - Globo Esporte
  • 13h25 - Jornal Hoje
  • 14h45 - Terra Nostra
  • 15h40 - Sessão da Tarde
  • 17h05 - Programação Local
  • 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
  • 18h25 - Êta Mundo Melhor!
  • 19h10 - Programação Local
  • 19h40 - Dona de Mim
  • 20h30 vJornal Nacional
  • 21h20 - Três Graças
  • 22h25 - Rensga Hits!
  • 23h10 - This is Us
  • 00h - Jornal da Globo
  • 00h50 - Conversa com Bial
  • 01h30 - Dona de Mim (reapresentação)
  • 02h15 - Comédia na Madruga

