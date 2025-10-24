Estádio da final da Libertadores 2025: Vai ser em Lima ou Brasília? Entenda a polêmica
Estado de emergência na capital do Peru coloca em xeque a decisão da competição internacional no país e coloca o Brasil como principal alternativa
A final da Libertadores 2025, em jogo único, está marcada para o dia 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, capital do Peru, está sob intensa pressão e pode ser transferida.
O motivo é a instabilidade política e social que atinge a cidade anfitriã e região a poucas semanas do evento de futebol. Recentemente, o governo peruano decretou estado de emergência.
Com manifestações e protestos exigindo a renúncia de autoridades, houve o aumento da criminalidade e tensões políticas intensas. O decreto oficial afeta a segurança e ordem pública no país.
O Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte, no último dia 10 de outubro, por "incapacidade moral". Caso a mudança seja avaliada, o Estádio Mané Garrincha desponta como opção.
Diante disso, a Conmebol pode mudar o local da decisão do torneio. A entidade alega que a segurança de torcedores, delegações e imprensa tem que ser essencial para a realização da partida.
A entidade monitora a situação de perto, avaliando a necessidade de acionar um "Plano B". Portanto, a incerteza paira sobre queM seguem na disputa: Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU.
Final da Libertadores 2025 em Brasília?
Até o momento, não se manifestou sobre o pedido e mantém oficialmente o local da disputa do título da competição internacional, mas a situação tem gerado preocupação nas autoridades.
Documento ofical da candidatura de Brasília:
O Governo do Distrito Federal agiu rapidamente, enviando ofício à Conmebol e à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), colocando o estádio em Brasília no radar pela capacidade e logística.
O cenário atual de Lima remete a uma situação já vivida em 2019, quando inicialmente seria em Santiago (Chile), mas teve que ser transferida devido à uma onda de protestos no país andino.