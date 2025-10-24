fechar
Futebol | Notícia

Últimos 10 campeões da Libertadores da América: veja a lista e a hegemonia brasileira

Relembre as conquistas dos clubes que levantaram a taça da principal competição internacional nos últimos anos e a como está a edição de 2025

Por Robert Sarmento Publicado em 24/10/2025 às 8:44 | Atualizado em 24/10/2025 às 8:50
Jogadores do Botafogo erguem a taça da Libertadores
Jogadores do Botafogo erguem a taça da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

A Copa Libertadores da América é o torneio de clubes de futebol mais prestigiado da América do Sul. A última década (2015-2024) foi marcada por um domínio notável dos clubes brasileiros.

No percurso, houveram as duas conquistas do River Plate e a festa do Atlético de Nacional. Dos dez últimos campeões, oito são brasileiros, com destaque para o Palmeiras e Flamengo.

  • Palmeiras (2020 e 2021): O bicampeonato consecutivo do Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, foi um marco que consolidando o alviverde como uma potência continental.

  • Flamengo (2019 e 2022): O título de 2019, com a virada contra o River Plate, marcou o começo de uma era de sucesso para o Mengão, repetida diante do Athletico em 2022.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade na história com três taças seguidas por equipes diferentes. As conquistas de Fluminense (2023) e Botafogo (2024) coroaram a capital carioca.

Leia Também

Desde 2019, a Conmebol adotou o formato de final única, em campo neutro, semelhante à Champions League. Abaixo, veja times, países e treinadores responsáveis pelos títulos:

Últimos 10 campeões da Libertadores

Ano | Campeão | Treinador:

  • 2024 | Botafogo - Artur Jorge
  • 2023 | Fluminense - Fernando Diniz
  • 2022 | Flamengo - Dorival Júnior
  • 2021 | Palmeiras - Abel Ferreira
  • 2020 | Palmeiras - Abel Ferreira
  • 2019 | Flamengo - Jorge Jesus
  • 2018 | River Plate - Marcelo Gallardo
  • 2017 | Grêmio - Renato Gaúcho
  • 2016 | Atlético Nacional - Reinaldo Rueda
  • 2015 | River Plate - Marcelo Gallardo

Semifinais da Libertadores 2025

A atual edição está na última fase antes da grande decisão. Nos jogos de ida, a LDU derrotou o Palmeiras e o Flamengo venceu no Racing. Com isso, os times conseguiram a vantagem do empate.

As partidas de volta ocorrem na próxima semana no Estádio Presidente Perón e no Allianz Parque. No dia 29, Avellaneda recebe o Rubro-negro. No dia 30, o Verdão tenta reverter o prejuízo.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

A final em jogo único está marcada para o dia 29 de novembro. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mas a Conmebol pode mudar por conta das tensões políticas no país.

Leia também

Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação
Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela semifinal da Libertadores 2025
Transmissão

Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela semifinal da Libertadores 2025

Compartilhe

Tags