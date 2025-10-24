Últimos 10 campeões da Libertadores da América: veja a lista e a hegemonia brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Relembre as conquistas dos clubes que levantaram a taça da principal competição internacional nos últimos anos e a como está a edição de 2025

A Copa Libertadores da América é o torneio de clubes de futebol mais prestigiado da América do Sul. A última década (2015-2024) foi marcada por um domínio notável dos clubes brasileiros.

No percurso, houveram as duas conquistas do River Plate e a festa do Atlético de Nacional. Dos dez últimos campeões, oito são brasileiros, com destaque para o Palmeiras e Flamengo.

Palmeiras (2020 e 2021): O bicampeonato consecutivo do Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, foi um marco que consolidando o alviverde como uma potência continental.

Flamengo (2019 e 2022): O título de 2019, com a virada contra o River Plate, marcou o começo de uma era de sucesso para o Mengão, repetida diante do Athletico em 2022.

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade na história com três taças seguidas por equipes diferentes. As conquistas de Fluminense (2023) e Botafogo (2024) coroaram a capital carioca.

Desde 2019, a Conmebol adotou o formato de final única, em campo neutro, semelhante à Champions League. Abaixo, veja times, países e treinadores responsáveis pelos títulos:

Últimos 10 campeões da Libertadores

Ano | Campeão | Treinador:

2024 | Botafogo - Artur Jorge



- Artur Jorge 2023 | Fluminense - Fernando Diniz



- Fernando Diniz 2022 | Flamengo - Dorival Júnior



- Dorival Júnior 2021 | Palmeiras - Abel Ferreira



- Abel Ferreira 2020 | Palmeiras - Abel Ferreira



- Abel Ferreira 2019 | Flamengo - Jorge Jesus



- Jorge Jesus 2018 | River Plate - Marcelo Gallardo



- Marcelo Gallardo 2017 | Grêmio - Renato Gaúcho



- Renato Gaúcho 2016 | Atlético Nacional - Reinaldo Rueda



- Reinaldo Rueda 2015 | River Plate - Marcelo Gallardo

Semifinais da Libertadores 2025

A atual edição está na última fase antes da grande decisão. Nos jogos de ida, a LDU derrotou o Palmeiras e o Flamengo venceu no Racing. Com isso, os times conseguiram a vantagem do empate.

As partidas de volta ocorrem na próxima semana no Estádio Presidente Perón e no Allianz Parque. No dia 29, Avellaneda recebe o Rubro-negro. No dia 30, o Verdão tenta reverter o prejuízo.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

A final em jogo único está marcada para o dia 29 de novembro. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mas a Conmebol pode mudar por conta das tensões políticas no país.