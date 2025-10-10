Congresso peruano destitui a presidente Dina Boluarte em meio a onda de criminalidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chefe do Executivo perdeu o apoio de partidos que a sustentavam em meio a uma crise agravada pelo aumento da criminalidade no país

O Congresso do Peru aprovou, na noite da última quinta-feira (9), a destituição da presidente Dina Boluarte por "incapacidade moral permanente". A chefe do Executivo perdeu o apoio de partidos que a sustentavam em meio a uma crise agravada pelo aumento da criminalidade no país.

Dina Boluarte, de 63 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2022, após a destituição do então presidente Pedro Castillo, de quem era vice. Castillo foi removido do poder no mesmo dia em que tentou dissolver o Congresso e permanece preso preventivamente.

Com a saída de Boluarte, a presidência deve ser assumida pelo presidente do Congresso, José Jerí.

Ao longo do dia, os partidos Força Popular, Aliança para o Progresso e Renovação Popular declararam apoio aos pedidos de destituição da presidente e à noite quatro moções foram aprovadas para a derrubada de Boluarte. As eleições gerais estão marcadas para abril.

Antes da votação no Congresso, Boluarte disse que pretendia concluir o mandato, que iria até julho de 2026.

A crise política se agravou após um ataque a tiros, na noite do dia 8 de outubro, contra a banda Agua Marina, que deixou cinco feridos e foi visto como mais um sinal do avanço da violência e da incapacidade do governo em contê-la.

Fonte: Associated Press.