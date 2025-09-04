fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Uruguai x Peru ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelas Eliminatórias

A Seleção Uruguaia ocupa o quarto lugar na classificação, com 24 pontos, e só precisa de um empate para garantir vaga na Copa do Mundo 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 04/09/2025 às 18:22
Ronald Araújo, zagueiro da Seleção Uruguaia
Ronald Araújo, zagueiro da Seleção Uruguaia - Instagram/Uruguai

O Uruguai pode confirmar um lugar na Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira (04/09). Um empate contra o Peru no Estádio Centenario, em Montevidéu, é suficiente.

Isso porque os uruguaios possuem 24 pontos na classificação, ocupando o quarto lugar e tendo seis pontos de vantagem sobre a Venezuela, que é a primeira seleção fora do G-6.

O duelo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas começa às 20h30 (horário de Brasília). Já os peruanos estão na 9ª colocação e virtualmente sem chance de irem ao Mundial.

Escalação do Uruguai: Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Ugarte, Bentancur e Arrascaeta; Pellistri, Aguirre e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Leia Também

Escalação do Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Tapia, Aquino, Peña e Polo; Reyna e Flores. Técnico: Óscar Ibañez.

Transmissão Uruguai x Peru ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão exclusiva do SporTV, no Brasil. Portanto, a única opção para assistir com imagens é através do streaming Globoplay, que retransmite o sinal da TV fechada.

No entanto, a versão gratuita da plataforma não fica disponível. Só quando a partida passa na TV Globo. Para ter acesso, precisa ser assinante do serviço. Abaixo, veja passo a passo!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como assistir no Globoplay?

  • Faça sua assinatura: Assine um dos planos do Globoplay + Canais ao vivo.
  • Abra o Globoplay pelo aplicativo para Android e iOs ou o site.
  • Na página principal, procure pela opção "Canais ao vivo" ou "Assista agora".
  • Encontre o canal do jogo: Procure pelo SporTV na lista de canais.
  • Assista ao jogo: Ao clicar no canal, a transmissão ao vivo começará.

Resultado do jogo Uruguai x Peru em tempo real

Se você não for assinante, mas tem interesse em saber o resultado em tempo real, pode acompanhar a narração no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição.

Leia também

Jogos de hoje (04/09/25): Com Brasil x Chile, veja tabela do futebol, onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (04/09/25): Com Brasil x Chile, veja tabela do futebol, onde assistir e horários
Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Compartilhe

Tags