Transmissão Uruguai x Peru ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelas Eliminatórias
A Seleção Uruguaia ocupa o quarto lugar na classificação, com 24 pontos, e só precisa de um empate para garantir vaga na Copa do Mundo 2026
O Uruguai pode confirmar um lugar na Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira (04/09). Um empate contra o Peru no Estádio Centenario, em Montevidéu, é suficiente.
Isso porque os uruguaios possuem 24 pontos na classificação, ocupando o quarto lugar e tendo seis pontos de vantagem sobre a Venezuela, que é a primeira seleção fora do G-6.
O duelo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas começa às 20h30 (horário de Brasília). Já os peruanos estão na 9ª colocação e virtualmente sem chance de irem ao Mundial.
Escalação do Uruguai: Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Ugarte, Bentancur e Arrascaeta; Pellistri, Aguirre e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.
Escalação do Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Tapia, Aquino, Peña e Polo; Reyna e Flores. Técnico: Óscar Ibañez.
A partida tem transmissão exclusiva do SporTV, no Brasil. Portanto, a única opção para assistir com imagens é através do streaming Globoplay, que retransmite o sinal da TV fechada.
No entanto, a versão gratuita da plataforma não fica disponível. Só quando a partida passa na TV Globo. Para ter acesso, precisa ser assinante do serviço. Abaixo, veja passo a passo!
Como assistir no Globoplay?
- Faça sua assinatura: Assine um dos planos do Globoplay + Canais ao vivo.
- Abra o Globoplay pelo aplicativo para Android e iOs ou o site.
- Na página principal, procure pela opção "Canais ao vivo" ou "Assista agora".
- Encontre o canal do jogo: Procure pelo SporTV na lista de canais.
- Assista ao jogo: Ao clicar no canal, a transmissão ao vivo começará.
Resultado do jogo Uruguai x Peru em tempo real
Se você não for assinante, mas tem interesse em saber o resultado em tempo real, pode acompanhar a narração no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição.