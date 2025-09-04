fechar
Onde assistir | Notícia

GeTV: veja como assistir Brasil x Chile ao vivo e de graça no novo canal esportivo da Globo

A estreia do GeTV no YouTube acontece no jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção Chilena pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 04/09/2025 às 13:44 | Atualizado em 04/09/2025 às 14:06
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeirorio/CBF

Nesta quinta-feira (04/09), tem a primeira transmissão da GeTV! O novo canal do Grupo Globo exibe o confronto entre Brasil e Chile de graça pelo YouTube, às 21h30 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entra em campo no Maracanã pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, já com presença no Mundial.

A última vez no estádio foi na derrota por 1 a 0 para a Argentina, em novembro de 2023. A narração é de Jorge Iggor e comentários de Bruno Formiga, ambos recém-contratados da TNT Sports.

Instagram/GeTV
Programação da GeTV para Brasil x Chile - Instagram/GeTV

Transmissão Brasil x Chile ao vivo online na GeTV

A plataforma chega para ser a principal concorrente da CazéTV, prometendo coberturas mais descontraídas e interativas. A seguir, descubra como sintonizar para não perder nenhum lance do jogo.

Como assistir Brasil x Chile grátis na GeTV?

Pelo YouTube

  • Abra o aplicativo ou o site do YouTube no seu celular, tablet ou computador.
  • Na barra de pesquisa, digite "GeTV".
  • Clique no canal oficial da GeTV para acessar a página inicial.
  • Durante os jogos, o duelo estará destacada na página. Basta clicar para assistir.

Pela sua Smart TV

  • Samsung TV Plus: A GeTV substituiu o antigo canal "ge Fast" e está disponível diretamente no aplicativo. Basta navegar pelos canais da Samsung TV Plus e procurar por GeTV.
  • LG Channels e TCL: A GeTV está integrada nessas plataformas. Verifique a lista de canais.

