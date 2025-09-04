GeTV: veja como assistir Brasil x Chile ao vivo e de graça no novo canal esportivo da Globo
A estreia do GeTV no YouTube acontece no jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção Chilena pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Nesta quinta-feira (04/09), tem a primeira transmissão da GeTV! O novo canal do Grupo Globo exibe o confronto entre Brasil e Chile de graça pelo YouTube, às 21h30 (horário de Brasília).
A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entra em campo no Maracanã pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, já com presença no Mundial.
A última vez no estádio foi na derrota por 1 a 0 para a Argentina, em novembro de 2023. A narração é de Jorge Iggor e comentários de Bruno Formiga, ambos recém-contratados da TNT Sports.
Transmissão Brasil x Chile ao vivo online na GeTV
A plataforma chega para ser a principal concorrente da CazéTV, prometendo coberturas mais descontraídas e interativas. A seguir, descubra como sintonizar para não perder nenhum lance do jogo.
Como assistir Brasil x Chile grátis na GeTV?
Pelo YouTube
- Abra o aplicativo ou o site do YouTube no seu celular, tablet ou computador.
- Na barra de pesquisa, digite "GeTV".
- Clique no canal oficial da GeTV para acessar a página inicial.
- Durante os jogos, o duelo estará destacada na página. Basta clicar para assistir.
Pela sua Smart TV
- Samsung TV Plus: A GeTV substituiu o antigo canal "ge Fast" e está disponível diretamente no aplicativo. Basta navegar pelos canais da Samsung TV Plus e procurar por GeTV.
- LG Channels e TCL: A GeTV está integrada nessas plataformas. Verifique a lista de canais.