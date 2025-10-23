fechar
Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 2 jogos de ida das semifinais e quem tem vantagem na volta

Flamengo x Racing e LDU x Palmeiras são confrontos desta etapa da competição internacional que decidem vagas na final em 29 de novembro

Por Robert Sarmento Publicado em 23/10/2025 às 15:11
Confrontos das semifinais da Libertadores 2025
Confrontos das semifinais da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Os jogos de ida da semifinal da Libertadores 2025 terminam nesta quinta-feira (23/10), com LDU x Palmeiras em Quito, no Equador. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Na quarta-feira (22/10), o Flamengo fez 1 a 0 no Racing no Maracanã. As duas partidas de volta acontecem na próxima semana no Estádio Presidente Perón e no Allianz Parque.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Lembrando que o regulamento da entidade não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. A vaga para a decisão garante no mínimo a premiação de US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

A competição internacional é decidida em jogo único e campo neutro. A final será no dia 29 de novembro. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental U, que fica em Lima, no Peru.

Isso porque a Conmebol ainda avalia a mudança na sede, por causa da instabilidade política no país. O Governo do Distrito Federal, inclusive, colocou a Arena Mané Garrincha como opção.

Libertadores 2025: Jogos de ida das semifinais

Flamengo x Racing:

  • Ida: Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
  • Volta: 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindro.

LDU x Palmeiras:

  • Ida: LDU x Palmeiras - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
  • Volta: 30/10 - 21h30 - Palmeiras x LDU - Allianz Parque.

