Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 2 jogos de ida das semifinais e quem tem vantagem na volta
Flamengo x Racing e LDU x Palmeiras são confrontos desta etapa da competição internacional que decidem vagas na final em 29 de novembro
Os jogos de ida da semifinal da Libertadores 2025 terminam nesta quinta-feira (23/10), com LDU x Palmeiras em Quito, no Equador. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).
Na quarta-feira (22/10), o Flamengo fez 1 a 0 no Racing no Maracanã. As duas partidas de volta acontecem na próxima semana no Estádio Presidente Perón e no Allianz Parque.
Lembrando que o regulamento da entidade não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. A vaga para a decisão garante no mínimo a premiação de US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)
A competição internacional é decidida em jogo único e campo neutro. A final será no dia 29 de novembro. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental U, que fica em Lima, no Peru.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Isso porque a Conmebol ainda avalia a mudança na sede, por causa da instabilidade política no país. O Governo do Distrito Federal, inclusive, colocou a Arena Mané Garrincha como opção.
Libertadores 2025: Jogos de ida das semifinais
Flamengo x Racing:
- Ida: Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
- Volta: 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindro.
LDU x Palmeiras:
- Ida: LDU x Palmeiras - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Volta: 30/10 - 21h30 - Palmeiras x LDU - Allianz Parque.