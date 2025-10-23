Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 2 jogos de ida das semifinais e quem tem vantagem na volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flamengo x Racing e LDU x Palmeiras são confrontos desta etapa da competição internacional que decidem vagas na final em 29 de novembro

Os jogos de ida da semifinal da Libertadores 2025 terminam nesta quinta-feira (23/10), com LDU x Palmeiras em Quito, no Equador. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Na quarta-feira (22/10), o Flamengo fez 1 a 0 no Racing no Maracanã. As duas partidas de volta acontecem na próxima semana no Estádio Presidente Perón e no Allianz Parque.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Lembrando que o regulamento da entidade não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. A vaga para a decisão garante no mínimo a premiação de US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)



Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)



Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)



Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)



Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

A competição internacional é decidida em jogo único e campo neutro. A final será no dia 29 de novembro. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental U, que fica em Lima, no Peru.

Isso porque a Conmebol ainda avalia a mudança na sede, por causa da instabilidade política no país. O Governo do Distrito Federal, inclusive, colocou a Arena Mané Garrincha como opção.

Libertadores 2025: Jogos de ida das semifinais

Flamengo x Racing:

Ida : Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.



: Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã. Volta: 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindro.

LDU x Palmeiras: