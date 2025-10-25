Resultado do jogo Flamengo contra o Fortaleza: Perdeu? Veja placar pela Série A 2025
O Tricolor do Pici está na vice-lanterna e ainda sonha com a permanência na Primeira Divisão, enquanto o Rubro-negro briga pelo título
Flamengo saiu cabisbaixo da Arena Castelão, no Ceará, porque perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza com gol de Breno Lopes no sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
- Fortaleza 1 x 0 Flamengo - Gol de Breno Lopes aos 12' do 1° tempo.
Classificação do Brasileirão Série A 2025 - 30ª rodada
O Leão do Pici vinha de derrotas para Cruzeiro (1 x 0) e Vasco (2 x 0). O Tricolor chega aos 27 pontos, ainda na 19ª colocação, mas se aproxima do Santos, que é o primeiro time fora do Z4.
A diferença atualmente é de sete pontos. O clube ceanrense tem uma partida a menos - jogo contra o Grêmio será em 09 de novembro -, mas o Peixe ainda joga na rodada diante do Botafogo.
O Mengão poderia assumir a liderança. Com a derrota, segue com 61 pontos, igual ao Palmeiras - atrás só no critério de desempate. O Rubro-negro ainda tem o jogo contra o Sport para cumprir.
Fortaleza 1 x 0 Flamengo: Ficha do jogo
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán e Breno Lopes; Deyverson. Técnico: Palermo.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.