Resultado do jogo Flamengo contra o Fortaleza: Perdeu? Veja placar pela Série A 2025

O Tricolor do Pici está na vice-lanterna e ainda sonha com a permanência na Primeira Divisão, enquanto o Rubro-negro briga pelo título

Flamengo saiu cabisbaixo da Arena Castelão, no Ceará, porque perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza com gol de Breno Lopes no sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Fortaleza 1 x 0 Flamengo - Gol de Breno Lopes aos 12' do 1° tempo.

Classificação do Brasileirão Série A 2025 - 30ª rodada

O Leão do Pici vinha de derrotas para Cruzeiro (1 x 0) e Vasco (2 x 0). O Tricolor chega aos 27 pontos, ainda na 19ª colocação, mas se aproxima do Santos, que é o primeiro time fora do Z4.

A diferença atualmente é de sete pontos. O clube ceanrense tem uma partida a menos - jogo contra o Grêmio será em 09 de novembro -, mas o Peixe ainda joga na rodada diante do Botafogo.

O Mengão poderia assumir a liderança. Com a derrota, segue com 61 pontos, igual ao Palmeiras - atrás só no critério de desempate. O Rubro-negro ainda tem o jogo contra o Sport para cumprir.

Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza contra o Flamengo - Mateus Lotif/Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Flamengo: Ficha do jogo

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán e Breno Lopes; Deyverson. Técnico: Palermo.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.