Resultado do jogo Sport: veja o resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025
Duelo de leões! Enquanto o clube pernambucano tem menos de 1% de chance de permanência na Primeira Divisão, o time paulista ocupa o 4° lugar
Sport e Mirassol jogam neste momento, na Ilha do Retiro, que fica na Zona Oeste do Recife, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A partida começou às 18h30 (horário de Brasília).
O Leão de Pernambuco soma apenas 17 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem 99,8% de chance de rebaixamento.
A equipe treinada por Daniel Paulista só ganhou duas partidas na competição, sendo a última diante do Corinthians em 21 de setembro. Apesar das críticas, o técnico foi mantido no cargo.
Do outro lado, o Leão de São Paulo vive excelente fase. O clube da cidade homônima vem de três vitórias consecutivas - contra Fluminense, Internacional e São Paulo - e segue no G-4.
Na última rodada, goleou o Tricolor Paulista por 3 a 0 e abriu três pontos de vantagem para o Bahia, em quinto. O time de Rafael Guanaes está na quarta colocação, tendo 52 pontos.
Sport x Mirassol: Resumo do 1° tempo
O Sport começou melhor a partida e quase marcou logo no início, em boa chegada de Aderlan, mas o domínio durou pouco. Aos 20 minutos, após revisão do VAR, o árbitro expulsou Matheusinho.
Ele comentou falta em Neto Moura. Com a superioridade, o Mirassol aproveitou e abriu o placar aos 27 minutos. Negueba invadiu a área e bateu firme. A bola desviou em Ramon antes de entrar.
- Sport 0 x 1 Mirassol - Gol de Negueba aos 27' do 1° tempo.
Mesmo em desvantagem, o Rubro-negro reagiu. Dez minutos depois, Sérgio Oliveira cobrou falta na área e Derik Lacerda subiu mais alto que a defesa adversária para empatar a partida de cabeça.
- Sport 1 x 1 Mirassol - Gol de Derik Lacerda aos 37' do 1° tempo.
Vídeo: Resultado de Sport x Mirassol em tempo real
Acompanhe o jogo no YouTube da Rádio Jornal. A narração é de Marcelo Araújo, comentários de Ralph de Carvalho, reportagens de Antônio Gabriel e Igor Moura, com Raldney Alves no Plantão.
Ficha do jogo: Sport x Mirassol
Sport: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Pedro Augusto (Barletta) e Sérgio Oliveira; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.
Competição: Brasileirão Série A 2025. Local: Ilha do Retiro, Recife-PE. Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO). Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Gols: Negueba aos 27' do 1°T e Guilherme Marques aos 1' do 2°T (Mirassol); Derik Lacerda aos 37' do 1°T (Sport). Cartões amarelos: Reinaldo (Mirassol); Sérgio Oliveira (Sport). Cartão vermelho: Matheusinho (Sport).
