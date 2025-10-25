fechar
Resultado do jogo Sport: veja o resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025

Duelo de leões! Enquanto o clube pernambucano tem menos de 1% de chance de permanência na Primeira Divisão, o time paulista ocupa o 4° lugar

Por Robert Sarmento Publicado em 25/10/2025 às 18:28 | Atualizado em 25/10/2025 às 19:53
Derick Lacerda é o artilheiro do Sport com seis gols
Derick Lacerda é o artilheiro do Sport com seis gols - Paulo Paiva/Sport

Sport e Mirassol jogam neste momento, na Ilha do Retiro, que fica na Zona Oeste do Recife, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A partida começou às 18h30 (horário de Brasília).

O Leão de Pernambuco soma apenas 17 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem 99,8% de chance de rebaixamento.

Paulo Paiva/Sport
Lance do jogo entre Sport e Mirassol na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport
Paulo Paiva/Sport
Lance do jogo entre Sport e Mirassol na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

A equipe treinada por Daniel Paulista só ganhou duas partidas na competição, sendo a última diante do Corinthians em 21 de setembro. Apesar das críticas, o técnico foi mantido no cargo.

Do outro lado, o Leão de São Paulo vive excelente fase. O clube da cidade homônima vem de três vitórias consecutivas - contra Fluminense, Internacional e São Paulo - e segue no G-4.

Na última rodada, goleou o Tricolor Paulista por 3 a 0 e abriu três pontos de vantagem para o Bahia, em quinto. O time de Rafael Guanaes está na quarta colocação, tendo 52 pontos.

Sport x Mirassol: Resumo do 1° tempo

O Sport começou melhor a partida e quase marcou logo no início, em boa chegada de Aderlan, mas o domínio durou pouco. Aos 20 minutos, após revisão do VAR, o árbitro expulsou Matheusinho.

Ele comentou falta em Neto Moura. Com a superioridade, o Mirassol aproveitou e abriu o placar aos 27 minutos. Negueba invadiu a área e bateu firme. A bola desviou em Ramon antes de entrar.

  • Sport 0 x 1 Mirassol - Gol de Negueba aos 27' do 1° tempo.

Mesmo em desvantagem, o Rubro-negro reagiu. Dez minutos depois, Sérgio Oliveira cobrou falta na área e Derik Lacerda subiu mais alto que a defesa adversária para empatar a partida de cabeça.

  • Sport 1 x 1 Mirassol - Gol de Derik Lacerda aos 37' do 1° tempo.

Vídeo: Resultado de Sport x Mirassol em tempo real

Acompanhe o jogo no YouTube da Rádio Jornal. A narração é de Marcelo Araújo, comentários de Ralph de Carvalho, reportagens de Antônio Gabriel e Igor Moura, com Raldney Alves no Plantão.

Ficha do jogo: Sport x Mirassol

Sport: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Pedro Augusto (Barletta) e Sérgio Oliveira; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

Competição: Brasileirão Série A 2025. Local: Ilha do Retiro, Recife-PE. Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO). Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Gols: Negueba aos 27' do 1°T e Guilherme Marques aos 1' do 2°T (Mirassol); Derik Lacerda aos 37' do 1°T (Sport). Cartões amarelos: Reinaldo (Mirassol); Sérgio Oliveira (Sport). Cartão vermelho: Matheusinho (Sport).

Matéria em atualização.

