Sport: Daniel Paulista tem futuro ameaçado em meio à crise com Yuri Romão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Elenco, treinador e diretoria vivem momento de turbulência após declarações de parte a parte nas últimas semanas que antecedem duelo com o Mirassol

Neste sábado (25), o Sport enfrenta o Mirassol, às 18h30, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada do Brasileirão 2025 e, pela primeira vez desde que foi contratado, em junho, Daniel Paulista chega minimamente ameaçado no cargo de treinador.

De acordo com apuração desta reportagem, declarações recentes do presidente Yuri Romão teriam desagradado bastante grande parte do elenco que já se encontrava insatisfeito em função de salários atrasados, além do próprio Daniel.

Em contrapartida, as declarações dadas pelo treinador após a derrota para o Internacional no Beira-Rio, na 29ª rodada, teriam desagradado o mandatário rubro-negro e parte da diretoria rubro-negra instalando se não uma crise, uma "turbulência" política dentro do clube.

Segundo a fonte ouvida por nossa reportagem, a relação de Daniel Paulista e diretoria estaria "estremecida" e sua demissão teria sido cogitada, apesar de declarações em contrário, pelo entendimento de que o treinador teria "exposto o clube" em sua entrevista coletiva.

Apesar de ter contrato apenas até dezembro, a fonte afirmou que a multa para rescisão contratual de Daniel é alta, que se justificaria como uma "garantia" dada pelo clube para compensar o risco do treinador deixar um trabalho promissor no Remo.

Acompanhe Sport x Mirassol ao vivo na Rádio Jornal: