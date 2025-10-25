fechar
Sport: Daniel Paulista tem futuro ameaçado em meio à crise com Yuri Romão

Elenco, treinador e diretoria vivem momento de turbulência após declarações de parte a parte nas últimas semanas que antecedem duelo com o Mirassol

Por Victor Peixoto Publicado em 25/10/2025 às 18:32
Daniel Paulista, técnico do Sport, em jogo na Ilha do Retiro
Daniel Paulista, técnico do Sport, em jogo na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Neste sábado (25), Sport enfrenta o Mirassol, às 18h30, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada do Brasileirão 2025 e, pela primeira vez desde que foi contratado, em junho, Daniel Paulista chega minimamente ameaçado no cargo de treinador.

De acordo com apuração desta reportagem, declarações recentes do presidente Yuri Romão teriam desagradado bastante grande parte do elenco que já se encontrava insatisfeito em função de salários atrasados, além do próprio Daniel.

Em contrapartida, as declarações dadas pelo treinador após a derrota para o Internacional no Beira-Rio, na 29ª rodada, teriam desagradado o mandatário rubro-negro e parte da diretoria rubro-negra instalando se não uma crise, uma "turbulência" política dentro do clube.

Segundo a fonte ouvida por nossa reportagem, a relação de Daniel Paulista e diretoria estaria "estremecida" e sua demissão teria sido cogitada, apesar de declarações em contrário, pelo entendimento de que o treinador teria "exposto o clube" em sua entrevista coletiva.

Apesar de ter contrato apenas até dezembro, a fonte afirmou que a multa para rescisão contratual de Daniel é alta, que se justificaria como uma "garantia" dada pelo clube para compensar o risco do treinador deixar um trabalho promissor no Remo.

