Sport se pronuncia sobre polêmica envolvendo a compra de Atencio ao Independiente
Entenda a polêmica envolvendo os bastidores do pagamento por 50% dos direitos econômicos do jogador feita pela atual gestão do rubro-negro
O Sport publicou nota oficial referente à compra do meia Rodrio Atencio, feita junto ao Independiente. Em janeiro deste ano, o atleta assinou contrato de cinco temporadas.
O assunto voltou à tona nos últimos dias porque os bastidores da negociação dos 50% dos direitos econômicos foram revelados pelo Ge e confirmados pela Rádio Jornal.
Como foi feita a compra de Atencio pelo Sport?
A diretoria do Leão pediu um empréstimo de R$ 7 milhões da agência Elenko Sports e paga mensalmente a quantia de R$ 210 mil ao investidor pelo aporte financeiro.
Caso o Rubro-negro permaneça com o atleta até o final do vínculo vai pagar R$ 12,6 milhões ao parceiro - lucro de R$ 5,6 milhões e há algumas cláusulas contratuais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Se o jogador atingir as metas estabelecidas, o time pernambucano terá que adquirir mais 30% sem o apoio dos investidores. Em relação à venda para outro clube, fica com o lucro.
No pronunciamento, o clube alega que a prática "não é incomum no futebol brasileiro" e "não fere qualquer violação às normas da FIFA". Além disso, diz que "possui total segurança jurídica".
Nota do Sport na íntegra:
O Sport Club do Recife vem a público esclarecer informações a respeito da negociação envolvendo o atleta Rodrigo Atencio, tema que ganhou destaque na última quinta-feira.
Em primeiro lugar, o Clube reafirma que possui total segurança jurídica em relação à negociação realizada e tranquilidade de que não há qualquer violação às normas da FIFA. O Sport é assessorado por um corpo jurídico altamente qualificado, e o caso em questão foi amplamente debatido e analisado antes da sua concretização.
Quanto à operação em si, o Sport esclarece que se tratou de uma operação meramente de crédito, que poderia ter sido realizada com qualquer instituição financeira habilitada para esse fim. O Clube recebeu a quantia acordada e efetuou o pagamento diretamente ao Club Atlético Independiente, em uma operação de clube para clube.
É importante destacar que esse tipo de instrumento não é incomum no futebol brasileiro, sendo utilizado de forma regular por diversas instituições.
O Sport Club do Recife ressalta, ainda, que a operação não prevê qualquer percentual dos direitos econômicos do atleta com a empresa que viabilizou o crédito, tampouco envolve qualquer influência ou decisão sobre o futuro do jogador — todas as decisões permanecem sob responsabilidade exclusiva do Sport Club do Recife.
Por fim, o Clube reforça que está plenamente seguro quanto ao contrato firmado e confiante de que Rodrigo Atencio trará grandes resultados ao Sport, considerando o potencial e a qualidade já demonstrados em sua carreira.