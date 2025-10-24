Sport se pronuncia sobre polêmica envolvendo a compra de Atencio ao Independiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entenda a polêmica envolvendo os bastidores do pagamento por 50% dos direitos econômicos do jogador feita pela atual gestão do rubro-negro

O Sport publicou nota oficial referente à compra do meia Rodrio Atencio, feita junto ao Independiente. Em janeiro deste ano, o atleta assinou contrato de cinco temporadas.

O assunto voltou à tona nos últimos dias porque os bastidores da negociação dos 50% dos direitos econômicos foram revelados pelo Ge e confirmados pela Rádio Jornal.

Atencio, meia do Sport - Paulo Paiva/Sport

Como foi feita a compra de Atencio pelo Sport?

A diretoria do Leão pediu um empréstimo de R$ 7 milhões da agência Elenko Sports e paga mensalmente a quantia de R$ 210 mil ao investidor pelo aporte financeiro.

Leia Também Sport pode cair daqui a quantas rodadas? Entenda contas e proximidade do rebaixamento

Caso o Rubro-negro permaneça com o atleta até o final do vínculo vai pagar R$ 12,6 milhões ao parceiro - lucro de R$ 5,6 milhões e há algumas cláusulas contratuais.

Se o jogador atingir as metas estabelecidas, o time pernambucano terá que adquirir mais 30% sem o apoio dos investidores. Em relação à venda para outro clube, fica com o lucro.

Leia Também Sport pede à CBF reconhecimento do Torneio Norte-Nordeste como título nacional

No pronunciamento, o clube alega que a prática "não é incomum no futebol brasileiro" e "não fere qualquer violação às normas da FIFA". Além disso, diz que "possui total segurança jurídica".

Nota do Sport na íntegra:

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer informações a respeito da negociação envolvendo o atleta Rodrigo Atencio, tema que ganhou destaque na última quinta-feira.

Em primeiro lugar, o Clube reafirma que possui total segurança jurídica em relação à negociação realizada e tranquilidade de que não há qualquer violação às normas da FIFA. O Sport é assessorado por um corpo jurídico altamente qualificado, e o caso em questão foi amplamente debatido e analisado antes da sua concretização.

Quanto à operação em si, o Sport esclarece que se tratou de uma operação meramente de crédito, que poderia ter sido realizada com qualquer instituição financeira habilitada para esse fim. O Clube recebeu a quantia acordada e efetuou o pagamento diretamente ao Club Atlético Independiente, em uma operação de clube para clube.

É importante destacar que esse tipo de instrumento não é incomum no futebol brasileiro, sendo utilizado de forma regular por diversas instituições.

O Sport Club do Recife ressalta, ainda, que a operação não prevê qualquer percentual dos direitos econômicos do atleta com a empresa que viabilizou o crédito, tampouco envolve qualquer influência ou decisão sobre o futuro do jogador — todas as decisões permanecem sob responsabilidade exclusiva do Sport Club do Recife.

Por fim, o Clube reforça que está plenamente seguro quanto ao contrato firmado e confiante de que Rodrigo Atencio trará grandes resultados ao Sport, considerando o potencial e a qualidade já demonstrados em sua carreira.