Vaza bastidores da negociação do Sport por Atencio e acordo agita a Ilha do Retiro
Sem citar nomes, em entrevista ao Escrete Clube, o presidente Yuri Romão tinha admitido o uso de um fundo de investimento para adquirir um jogador
O acerto do Sport para adquirir o meia Rodrigo Atencio foi revelado, nesta quinta-feira (23), e agitou os bastidores da Ilha do Retiro. O Leão usou um aporte financeiro da agência Elenko Sports para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. A empresa emprestou R$ 7 milhões ao clube, que paga mensalmente a quantia de R$ 210 mil ao investidor.
Atencio assinou um contrato de cinco anos junto ao Sport. Se permanecer até lá com o meia, o clube pagará R$ 12,6 milhões. Ou seja, R$ 5,6 milhões de lucro à agência.
Em contrapartida, se Atencio for valorizado no mercado, o Sport possui o direito de ficar com o lucro de uma possível venda. Além disso, se metas forem alcançadas, existem cláusulas que forçam o Leão a comprar os demais 30% dos direitos econômicos junto ao Independiente, da Argentina, sem o apoio dos investidores.
Os detalhes da negociação do Sport por Atencio foram divulgados pelo Ge e confirmados pela reportagem da Rádio Jornal.
Em entrevista ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o presidente rubro-negro Yuri Romão tinha admitido que o Sport usou investidores para adquirir um jogador nesta temporada. Porém, não citou o nome.
O que diz o Sport
Em nota, o Sport admitiu que comprou Atencio com o "auxílio de um fundo de investimentos". Além disso, destacou que a negociação foi feita dentro da legalidade.
"Foi uma oportunidade de mercado que surgiu de um jogador que já estava no nosso radar e nós aproveitamos o modelo de negociação proposto, pois não mexeria no nosso caixa naquele momento. As decisões sobre o futuro dele, seja manutenção aqui ou venda, cabem exclusivamente ao Sport. Temos obrigações ao longo do contrato de 5 anos. Consideramos os valores na média do mercado para um jogador que foi considerado a revelação do Campeonato Argentino, portanto, carrega consigo uma oportunidade de excelente retorno em futura negociação", disse o clube.
A Elenko Sports não se pronunciou sobre o caso. Nas redes sociais, em janeiro, a empresa anunciou Atencio como cliente.
Com a camisa rubro-negro, o meia Atencio realizou 24 jogos, marcou três gols e realizou uma assistência.