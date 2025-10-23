Sport pode cair daqui a quantas rodadas? Entenda contas e proximidade do rebaixamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão da Ilha ocupa a lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados na competição. Queda do clube pernambucano à segunda divisão é iminente

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados na competição, o Sport já "conta as rodadas" para a confirmação do iminente rebaixamento para a Série B.

A equipe pernambucana precisa realizar uma campanha quase perfeita para garantir a permanência na Série A. No entanto, o aproveitamento do time no Brasileirão é de aproximadamente 20%, número extremamente inferior ao necessário para uma reação tardia na competição.

Portanto, a confirmação do rebaixamento já se aproxima da Ilha do Retiro, já que o clube pernambucano deve ter a queda para a segunda divisão consumada com antecedência.

Quando o Sport pode cair para a Série B?

Em um cenário mais pessimista, o Sport pode ter o rebaixamento confirmado na 32ª rodada do Brasileirão, quando o time enfrenta o Juventude na Ilha do Retiro. O duelo será disputado no dia 5 de novembro (quarta-feira)

Caso seja derrotada nas próximas três rodadas (Mirassol, Flamengo e Juventude), e dependendo dos resultados dos outros clubes que lutam contra a degola, a pontuação do 16º colocado pode ser de 38 pontos.

Essa seria a mesma pontuação máxima ainda possível de ser atingida pelo Leão. No entanto, o time já seria rebaixado devido ao critério de desempate do número de vitórias.

Outro jogo que pode marcar o provável rebaixamento do Leão da Ilha é o duelo diante do Atlético-MG, na rodada seguinte. O jogo será no dia 8 de novembro.

Além da má campanha do clube rubro-negro, o próprio Atlético-MG é um dos times que lutam contra a degola. Portanto, uma derrota para o Galo pode ser responsável pela confirmação do rebaixamento do Leão da Ilha.

