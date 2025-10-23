Sport pode cair daqui a quantas rodadas? Entenda contas e proximidade do rebaixamento
Leão da Ilha ocupa a lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados na competição. Queda do clube pernambucano à segunda divisão é iminente
Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados na competição, o Sport já "conta as rodadas" para a confirmação do iminente rebaixamento para a Série B.
A equipe pernambucana precisa realizar uma campanha quase perfeita para garantir a permanência na Série A. No entanto, o aproveitamento do time no Brasileirão é de aproximadamente 20%, número extremamente inferior ao necessário para uma reação tardia na competição.
Portanto, a confirmação do rebaixamento já se aproxima da Ilha do Retiro, já que o clube pernambucano deve ter a queda para a segunda divisão consumada com antecedência.
Quando o Sport pode cair para a Série B?
Em um cenário mais pessimista, o Sport pode ter o rebaixamento confirmado na 32ª rodada do Brasileirão, quando o time enfrenta o Juventude na Ilha do Retiro. O duelo será disputado no dia 5 de novembro (quarta-feira)
Caso seja derrotada nas próximas três rodadas (Mirassol, Flamengo e Juventude), e dependendo dos resultados dos outros clubes que lutam contra a degola, a pontuação do 16º colocado pode ser de 38 pontos.
Essa seria a mesma pontuação máxima ainda possível de ser atingida pelo Leão. No entanto, o time já seria rebaixado devido ao critério de desempate do número de vitórias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outro jogo que pode marcar o provável rebaixamento do Leão da Ilha é o duelo diante do Atlético-MG, na rodada seguinte. O jogo será no dia 8 de novembro.
Além da má campanha do clube rubro-negro, o próprio Atlético-MG é um dos times que lutam contra a degola. Portanto, uma derrota para o Galo pode ser responsável pela confirmação do rebaixamento do Leão da Ilha.
Classificação do Brasileirão - Série A
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Palmeiras
|61
|28
|19
|4
|5
|53
|26
|27
|2º
|Flamengo
|61
|28
|18
|7
|3
|56
|15
|41
|3º
|Cruzeiro
|56
|29
|16
|8
|5
|42
|21
|21
|4º
|Mirassol
|52
|29
|14
|10
|5
|50
|30
|20
|5º
|Bahia
|49
|29
|14
|7
|8
|40
|32
|8
|6º
|Botafogo
|46
|29
|13
|7
|9
|39
|26
|13
|7º
|Fluminense
|41
|28
|12
|5
|11
|35
|35
|0
|8º
|Vasco da Gama
|39
|29
|11
|6
|12
|46
|41
|5
|9º
|São Paulo
|38
|29
|10
|8
|11
|31
|33
|-2
|10º
|Bragantino
|36
|29
|10
|6
|13
|34
|44
|-10
|11º
|Corinthians
|36
|29
|9
|9
|11
|31
|35
|-4
|12º
|Grêmio
|36
|29
|9
|9
|11
|30
|37
|-7
|13º
|Ceará
|35
|28
|9
|8
|11
|27
|27
|0
|14º
|Internacional
|35
|29
|9
|8
|12
|35
|42
|-7
|15º
|Atlético-MG
|33
|28
|8
|9
|11
|26
|32
|-6
|16º
|Santos
|31
|28
|8
|7
|13
|28
|40
|-12
|17º
|Vitória
|31
|29
|7
|10
|12
|27
|43
|-16
|18º
|Juventude
|26
|29
|7
|5
|17
|23
|53
|-30
|19º
|Fortaleza
|24
|28
|6
|6
|16
|26
|44
|-18
|20º
|Sport Recife
|17
|28
|2
|11
|15
|21
|44
|-23