Sport | Notícia

Sport pode cair daqui a quantas rodadas? Entenda contas e proximidade do rebaixamento

Leão da Ilha ocupa a lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados na competição. Queda do clube pernambucano à segunda divisão é iminente

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 15:11
Elenco do Sport aplaude apoio dos torcedores
Elenco do Sport aplaude apoio dos torcedores - Paulo Paiva/Sport

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados na competição, o Sport já "conta as rodadas" para a confirmação do iminente rebaixamento para a Série B.

A equipe pernambucana precisa realizar uma campanha quase perfeita para garantir a permanência na Série A. No entanto, o aproveitamento do time no Brasileirão é de aproximadamente 20%, número extremamente inferior ao necessário para uma reação tardia na competição.

Portanto, a confirmação do rebaixamento já se aproxima da Ilha do Retiro, já que o clube pernambucano deve ter a queda para a segunda divisão consumada com antecedência.

Quando o Sport pode cair para a Série B?

Em um cenário mais pessimista, o Sport pode ter o rebaixamento confirmado na 32ª rodada do Brasileirão, quando o time enfrenta o Juventude na Ilha do Retiro. O duelo será disputado no dia 5 de novembro (quarta-feira)

Caso seja derrotada nas próximas três rodadas (Mirassol, Flamengo e Juventude), e dependendo dos resultados dos outros clubes que lutam contra a degola, a pontuação do 16º colocado pode ser de 38 pontos.

Essa seria a mesma pontuação máxima ainda possível de ser atingida pelo Leão. No entanto, o time já seria rebaixado devido ao critério de desempate do número de vitórias.

Leia Também

Outro jogo que pode marcar o provável rebaixamento do Leão da Ilha é o duelo diante do Atlético-MG, na rodada seguinte. O jogo será no dia 8 de novembro.

Além da má campanha do clube rubro-negro, o próprio Atlético-MG é um dos times que lutam contra a degola. Portanto, uma derrota para o Galo pode ser responsável pela confirmação do rebaixamento do Leão da Ilha.

Classificação do Brasileirão - Série A

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27
Flamengo 61 28 18 7 3 56 15 41
Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21
Mirassol 52 29 14 10 5 50 30 20
Bahia 49 29 14 7 8 40 32 8
Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13
Fluminense 41 28 12 5 11 35 35 0
Vasco da Gama 39 29 11 6 12 46 41 5
São Paulo 38 29 10 8 11 31 33 -2
10º Bragantino 36 29 10 6 13 34 44 -10
11º Corinthians 36 29 9 9 11 31 35 -4
12º Grêmio 36 29 9 9 11 30 37 -7
13º Ceará 35 28 9 8 11 27 27 0
14º Internacional 35 29 9 8 12 35 42 -7
15º Atlético-MG 33 28 8 9 11 26 32 -6
16º Santos 31 28 8 7 13 28 40 -12
17º Vitória 31 29 7 10 12 27 43 -16
18º Juventude 26 29 7 5 17 23 53 -30
19º Fortaleza 24 28 6 6 16 26 44 -18
20º Sport Recife 17 28 2 11 15 21 44 -23

