Sport x Mirassol com 80% de desconto nos ingressos e gratuidade para mulheres e crianças
Torcedores do Leão da Ilha do Retiro terão promoções para o jogo contra o Leão do Interior Paulista pela 30ª rodada do Brasileirão Série A
O Sport anunciou uma grande promoção para encher a Ilha do Retiro diante do Mirassol, no sábado (25/10), apesar da situação complicada na classificação do Campeonato Brasileiro.
A ação para a partida da 30ª rodada visa incentivar o comparecimento dos torcedores, que lidam com o clube na lanterna desde a 3ª rodada e virtualmente rebaixado para a Segunda Divisão.
Os comandados de Daniel Paulista entram em campo com apenas 17 pontos. Enquanto isso, do outro lado, o Leão do Interior de São Paulo está no G4 (4ª colocação), tendo 46 pontos conquistados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento é de 99,8%. O jogo está marcado para às 18h30 (horário de Brasília).
Como garantir o desconto de 80% no ingresso?
Segundo o Rubro-negro, o benefício é para sócios e não sócios, e o desconto é aplicado na compra, ao inserir o cupom promocional “ELEVENTICKETS” na plataforma oficial (veja aqui).
A promoção das entradas estará ativa até às 23h59 da sexta-feira (24/10), sendo exclusiva para o setor da Arquibancada Frontal, limitada à disponibilidade de bilhetes por pessoa.
Gratuidade e ingressos promocionais por R$ 20
Além da gratuidade para mulheres e crianças de até 12 anos, a diretoria também anunciou ingressos promocionais a partir de R$ 20, com diferentes valores para cada setor do estádio.
Valores dos ingressos promocionais
- Cadeira Central: R$ 70
- Cadeira Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20
- Arquibancada Frontal: R$ 50 (sem o cupom)
- Arquibancada Frontal: R$ 10 (com o cupom ELEVENTICKTS)
- Ilha Lounge: R$ 180
*Valores até às 23h59h da sexta-feira (24/10)
Sócio
- Cadeiras Central: R$ 80
- Cadeiras Ampliação: R$ 60
- Sociais: R$ 50
- Sede: R$ 60
- Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
- Cadeiras Central: R$ 160
- Cadeiras Ampliação: R$ 120
- Arquibancada Sede: R$ 120
- Arquibancada Frontal: R$ 100
Proprietário
- Cadeiras Central: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 100
- Camarote: R$ 100
- Proprietário e sócio
- Cadeiras Central: R$ 50
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Camarote: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Para entrar no estádio, é necessário ter o cadastro de biometria facial ativo e realizar o check-in no site de compra de ingressos, de acordo com a disponibilidade de cada setor à venda.