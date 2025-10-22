Sport x Mirassol com 80% de desconto nos ingressos e gratuidade para mulheres e crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torcedores do Leão da Ilha do Retiro terão promoções para o jogo contra o Leão do Interior Paulista pela 30ª rodada do Brasileirão Série A

O Sport anunciou uma grande promoção para encher a Ilha do Retiro diante do Mirassol, no sábado (25/10), apesar da situação complicada na classificação do Campeonato Brasileiro.

A ação para a partida da 30ª rodada visa incentivar o comparecimento dos torcedores, que lidam com o clube na lanterna desde a 3ª rodada e virtualmente rebaixado para a Segunda Divisão.

Os comandados de Daniel Paulista entram em campo com apenas 17 pontos. Enquanto isso, do outro lado, o Leão do Interior de São Paulo está no G4 (4ª colocação), tendo 46 pontos conquistados.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento é de 99,8%. O jogo está marcado para às 18h30 (horário de Brasília).

Como garantir o desconto de 80% no ingresso?

Segundo o Rubro-negro, o benefício é para sócios e não sócios, e o desconto é aplicado na compra, ao inserir o cupom promocional “ELEVENTICKETS” na plataforma oficial (veja aqui).

A promoção das entradas estará ativa até às 23h59 da sexta-feira (24/10), sendo exclusiva para o setor da Arquibancada Frontal, limitada à disponibilidade de bilhetes por pessoa.

Site para compra de ingressos para jogos do Sport - Reprodução/Sport

Gratuidade e ingressos promocionais por R$ 20

Além da gratuidade para mulheres e crianças de até 12 anos, a diretoria também anunciou ingressos promocionais a partir de R$ 20, com diferentes valores para cada setor do estádio.

Valores dos ingressos promocionais

Cadeira Central: R$ 70



Cadeira Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20



Arquibancada Frontal: R$ 50 (sem o cupom)



Arquibancada Frontal: R$ 10 (com o cupom ELEVENTICKTS)



Ilha Lounge: R$ 180

*Valores até às 23h59h da sexta-feira (24/10)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80



Cadeiras Ampliação: R$ 60



Sociais: R$ 50



Sede: R$ 60



Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio



Cadeiras Central: R$ 160



Cadeiras Ampliação: R$ 120



Arquibancada Sede: R$ 120



Arquibancada Frontal: R$ 100



Proprietário



Cadeiras Central: R$ 100



Cadeiras Ampliação: R$ 100



Camarote: R$ 100



Proprietário e sócio



Cadeiras Central: R$ 50



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Camarote: R$ 50



Visitante:



Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Para entrar no estádio, é necessário ter o cadastro de biometria facial ativo e realizar o check-in no site de compra de ingressos, de acordo com a disponibilidade de cada setor à venda.