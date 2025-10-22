Sport: Rivera e Lucas Lima são dúvidas para o próximo jogo contra Mirassol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O time rubro-negro está virtualmente rebaixado na Série A, tanto que o técnico Daniel Paulista já falou de 2026 na última entrevista coletiva

O Sport possui duas dúvidas para o jogo contra o Mirassol, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O volante Christian Rivera e o meia Lucas Lima, substituídos no intervalo da partida de domingo passado contra o Internacional, estão sob os cuidados do departamento médico e passam por avaliações diárias.

Rivera deixou o campo após sentir a parte posterior da coxa esquerda, sendo substituído por Sérgio Oliveira. Já Lucas Lima voltou a relatar um incômodo no músculo adutor da perna direita, a mesma contusão que o tirou do jogo diante do Cruzeiro no Mineirão.

Por outro lado, o técnico Daniel Paulista contará com duas novidades: o lateral-direito Aderlan, que volta de suspensão, e o meia Hyoran, que não pôde atuar contra o Inter devido a questões contratuais.

O Sport ocupa a lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, e, praticamente, está com o rebaixamento confirmado. Do outro lado, o Mirassol possui 52 pontos, é o 4º colocado, e segue na briga por uma vaga na Libertadores.

"Acredito que é momento de reflexão. É preciso sentar, analisar e entender o que foi feito de errado - e foi muita coisa. O Sport já precisa começar a pensar em 2026", afirmou o técnico Daniel Paulista, em entrevista coletiva após a derrota para o Internacional na última rodada.

Sport x Flamengo

O Sport iniciou os trâmites burocráticos para mandar o jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco. Na manhã desta quarta-feira (22), o presidente rubro-negro, Yuri Romão, se reunião com a gestão do estádio pernambucano, comandada pela diretora-presidente, Michele Collins.

A partida entre Sport e Flamengo, inicialmente marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o dia 13 de novembro, agora, será disputada no dia 15 de novembro, às 18h30 (de Brasília).

O clube pernambucano vendeu a operação do jogo contra o Flamengo para uma empresa privada por R$ 3 milhões líquidos e aumentou a presença da torcida visitante de 10% para 30%, nos setores norte inferior e superior.

O acordo, fechado em julho e confirmado apenas em 9 de novembro, tem gerado críticas por parte dos torcedores do Leão da Ilha, mas o clube garante que não se trata de venda de mando de campo, pois inclui cláusulas que protegem os direitos da torcida.