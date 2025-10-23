Libertadores: Palmeiras sofre dura derrota para a LDU e fica em situação complicada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O time equatoriano atropelou o Alviverde no primeiro tempo, abriu 3x0 antes do intervalo e segurou a vantagem na etapa final da partida

O Palmeiras encarou um revés significativo na partida de ida das semifinais da Libertadores. Nesta quinta-feira (23), o Verdão foi superado pela LDU por 3 a 0, em Quito, e enfrentará um grande desafio no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para forçar a decisão para os pênaltis, o time comandado por Abel Ferreira precisará vencer por uma diferença de três gols. A situação desfavorável foi construída devido ao fraco desempenho do Palmeiras no primeiro tempo.

Leia Também No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina

Com a LDU bastante atenta e com alta intensidade, o primeiro gol equatoriano não demorou a sair. Aos 15 minutos, Villamíl dominou um cruzamento rasteiro e finalizou com força. Aos 24, a vantagem aumentou quando Andreas Pereira cometeu um pênalti ao tocar a mão na bola dentro da área, e Alzugaray converteu a cobrança.

Já nos acréscimos, aos 46, Villamíl recebeu outro cruzamento por baixo e chutou de primeira para fechar o placar da etapa inicial. No segundo tempo, o Verdão demonstrou melhora, mas não conseguiu superar o goleiro Álex Domínguez.

Vale lembrar que o outro embate das semifinais acontece entre Flamengo x Racing. O time carioca venceu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, e possui a vantagem do empate na Argentina.

1º tempo: massacre equatoriano

A LDU impôs um domínio absoluto nos primeiros 48 minutos de jogo, fazendo o Palmeiras sofrer e ter pouca posse de bola. Com grande intensidade e velocidade, o time equatoriano inaugurou o placar aos 15 minutos, quando Villamíl aproveitou um cruzamento rasteiro na área. Aos 24 minutos, a vantagem foi ampliada após Andreas Pereira cometer pênalti ao tocar a mão na bola. Alzugaray cobrou com precisão e converteu.

O Verdão chegou a buscar o ataque, criando uma boa oportunidade com Vitor Roque, mas foi Villamíl quem marcou novamente. Aos 46 minutos, o meia recebeu mais um cruzamento rasteiro dentro da área e finalizou de primeira. A bola ainda desviou levemente em Khellven antes de entrar no gol.

2º tempo: Palmeiras não consegue reagir

Diante do placar desfavorável, o Palmeiras buscou alterar seu esquema tático com algumas substituições. A equipe até conseguiu melhorar a defesa, sofrendo menos pressão, mas no ataque, as finalizações não tiveram sucesso. A chance mais clara do time paulista ocorreu aos 37 minutos, com Sosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O atacante recebeu um lançamento longo, ficou de frente para o goleiro Domínguez e chutou forte. Contudo, o goleiro realizou uma defesa crucial, impedindo o gol que aliviaria a situação do Alviverde. Nos minutos finais, o Verdão pressionou, mas não foi capaz de diminuir a diferença no placar.