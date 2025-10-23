fechar
Futebol | Notícia

Libertadores: Palmeiras sofre dura derrota para a LDU e fica em situação complicada

O time equatoriano atropelou o Alviverde no primeiro tempo, abriu 3x0 antes do intervalo e segurou a vantagem na etapa final da partida

Por Davi Saboya Publicado em 23/10/2025 às 23:49
Lance do jogo entre LDU x Palmeiras pela Libertadores
Lance do jogo entre LDU x Palmeiras pela Libertadores - Dolores Ochoa/Estadão Conteúdo

O Palmeiras encarou um revés significativo na partida de ida das semifinais da Libertadores. Nesta quinta-feira (23), o Verdão foi superado pela LDU por 3 a 0, em Quito, e enfrentará um grande desafio no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para forçar a decisão para os pênaltis, o time comandado por Abel Ferreira precisará vencer por uma diferença de três gols. A situação desfavorável foi construída devido ao fraco desempenho do Palmeiras no primeiro tempo.

Leia Também

Com a LDU bastante atenta e com alta intensidade, o primeiro gol equatoriano não demorou a sair. Aos 15 minutos, Villamíl dominou um cruzamento rasteiro e finalizou com força. Aos 24, a vantagem aumentou quando Andreas Pereira cometeu um pênalti ao tocar a mão na bola dentro da área, e Alzugaray converteu a cobrança.

Já nos acréscimos, aos 46, Villamíl recebeu outro cruzamento por baixo e chutou de primeira para fechar o placar da etapa inicial. No segundo tempo, o Verdão demonstrou melhora, mas não conseguiu superar o goleiro Álex Domínguez.

Vale lembrar que o outro embate das semifinais acontece entre Flamengo x Racing. O time carioca venceu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, e possui a vantagem do empate na Argentina.

1º tempo: massacre equatoriano

A LDU impôs um domínio absoluto nos primeiros 48 minutos de jogo, fazendo o Palmeiras sofrer e ter pouca posse de bola. Com grande intensidade e velocidade, o time equatoriano inaugurou o placar aos 15 minutos, quando Villamíl aproveitou um cruzamento rasteiro na área. Aos 24 minutos, a vantagem foi ampliada após Andreas Pereira cometer pênalti ao tocar a mão na bola. Alzugaray cobrou com precisão e converteu.

O Verdão chegou a buscar o ataque, criando uma boa oportunidade com Vitor Roque, mas foi Villamíl quem marcou novamente. Aos 46 minutos, o meia recebeu mais um cruzamento rasteiro dentro da área e finalizou de primeira. A bola ainda desviou levemente em Khellven antes de entrar no gol.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2º tempo: Palmeiras não consegue reagir

Diante do placar desfavorável, o Palmeiras buscou alterar seu esquema tático com algumas substituições. A equipe até conseguiu melhorar a defesa, sofrendo menos pressão, mas no ataque, as finalizações não tiveram sucesso. A chance mais clara do time paulista ocorreu aos 37 minutos, com Sosa.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O atacante recebeu um lançamento longo, ficou de frente para o goleiro Domínguez e chutou forte. Contudo, o goleiro realizou uma defesa crucial, impedindo o gol que aliviaria a situação do Alviverde. Nos minutos finais, o Verdão pressionou, mas não foi capaz de diminuir a diferença no placar.

Leia também

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Libertadores

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação

Compartilhe

Tags