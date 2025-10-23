fechar
Futebol | Notícia

Palmeiras x LDU: confira data, horário e local do jogo da volta da semifinal da Libertadores

Alviverde busca a vaga para sua terceira final continental sob o comando de Abel Ferreira e encara equatorianos, que sonham com seu segundo título

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 16:51
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras na Libertadores
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras na Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e LDU se enfrentam pela semifinal da Libertadores em um confronto que promete fortes emoções e casa cheia em ambos os jogos.

O duelo marca um confronto entre duas equipes que já conquistaram a América no passado e que chegam com campanhas sólidas na competição.

A partida de ida será disputada nesta quinta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O duelo marca o início da briga por uma vaga na final.

O Verdão terá pela frente o desafio da altitude equatoriana, mas busca sair em vantagem para decidir a vaga diante de sua torcida na semana seguinte.

Quando será o jogo de volta entre Palmeiras x LDU?

O confronto de volta entre Palmeiras e LDU será realizado na próxima quinta-feira (30), também às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Assim como na outra semifinal entre Flamengo e Racing, não há critério de gol fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Data da final da Libertadores

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (sábado). Até o momento, a decisão está marcada para o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

No entanto, o país vive uma situação política instável, com protestos nas ruas na capital peruana e confrontos entre manifestantes e policiais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Presidente do país, José Jeri decretou estado de emergência de 30 dias para conter a onda de criminalidade e violência na cidade. A CONMEBOL está de olho na decisão e pode modificar o local da final do torneio.

Leia Também

Assunção, no Paraguai, é a sede alternativa mais provável. No entanto, o Governo do Distrito Federal já colocou o estádio Mané Garrincha como opção.

Na decisão da Libertadores, o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU irá encarar Flamengo ou Racing. Na partida de ida, o clube carioca conquistou a vitória pelo placar de 1 a 0.

Leia também

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Libertadores

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (23/10)? LDU x Palmeiras? Veja a programação

Compartilhe

Tags