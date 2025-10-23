Palmeiras x LDU: confira data, horário e local do jogo da volta da semifinal da Libertadores
Alviverde busca a vaga para sua terceira final continental sob o comando de Abel Ferreira e encara equatorianos, que sonham com seu segundo título
Palmeiras e LDU se enfrentam pela semifinal da Libertadores em um confronto que promete fortes emoções e casa cheia em ambos os jogos.
O duelo marca um confronto entre duas equipes que já conquistaram a América no passado e que chegam com campanhas sólidas na competição.
A partida de ida será disputada nesta quinta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O duelo marca o início da briga por uma vaga na final.
O Verdão terá pela frente o desafio da altitude equatoriana, mas busca sair em vantagem para decidir a vaga diante de sua torcida na semana seguinte.
Quando será o jogo de volta entre Palmeiras x LDU?
O confronto de volta entre Palmeiras e LDU será realizado na próxima quinta-feira (30), também às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.
Assim como na outra semifinal entre Flamengo e Racing, não há critério de gol fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Data da final da Libertadores
A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (sábado). Até o momento, a decisão está marcada para o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.
No entanto, o país vive uma situação política instável, com protestos nas ruas na capital peruana e confrontos entre manifestantes e policiais.
Presidente do país, José Jeri decretou estado de emergência de 30 dias para conter a onda de criminalidade e violência na cidade. A CONMEBOL está de olho na decisão e pode modificar o local da final do torneio.
Assunção, no Paraguai, é a sede alternativa mais provável. No entanto, o Governo do Distrito Federal já colocou o estádio Mané Garrincha como opção.
Na decisão da Libertadores, o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU irá encarar Flamengo ou Racing. Na partida de ida, o clube carioca conquistou a vitória pelo placar de 1 a 0.