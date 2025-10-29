fechar
Futebol |

Resultado do jogo do Flamengo contra o Racing: veja em tempo real a semifinal da Libertadores 2025

O Rubro-negro ganhou no Maracanã por 1 a 0, com gol de Carrascal, e tem a vantagem do empate para chegar na final contra LDU ou Palmeiras

Por Robert Sarmento Publicado em 29/10/2025 às 21:32
Rossi, goleiro titular do Flamengo, em comemoração
Rossi, goleiro titular do Flamengo, em comemoração - Instagram/Conmebol

Racing e Flamengo se enfrentam, desde às 21h30 (horário de Brasília), desta quarta-feira (29/10), no EstádioPresidente Perón, na Argentina, pelo jogo de volta semifinal da Libertadores 2025.

O Mengão ganhou a ida por 1 a 0, no Maracanã, e avança para a final se empatar. Em caso de derrota por um de saldo, não tem prorrogação. A definição é direta nas penalidades máximas.

Se perder no tempo norma por dois ou mais gols, está eliminado. Lembrando que não há o critério do gol fora de casa. O classificado enfrenta LDU ou Palmeiras na grande decisão do torneio.

  • Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
  • 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindo.

A outra definição está marcada para a quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo único pelo título da competição internacional vai ser no dia 29 de setembro, em Lima, no Peru.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Escalação do Racing: Cambeses; Gastón Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Bruno Zuculini; Almendra, Solari, Nardoni, Conechny; Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Resultado do jogo do Flamengo contra o Racing

Os torcedores podem acompanhar o resultado com imagens em tempo real no YouTube da GeTV. Não precisa ser inscrito no canal. Basta ter acesso à internet e assistir a transmissão ao vivo.

Vídeo: Resultado de Flamengo x Racing em tempo real:

