Resultado do jogo do Flamengo contra o Racing: veja em tempo real a semifinal da Libertadores 2025

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Racing e Flamengo se enfrentam, desde às 21h30 (horário de Brasília), desta quarta-feira (29/10), no EstádioPresidente Perón, na Argentina, pelo jogo de volta semifinal da Libertadores 2025.
O Mengão ganhou a ida por 1 a 0, no Maracanã, e avança para a final se empatar. Em caso de derrota por um de saldo, não tem prorrogação. A definição é direta nas penalidades máximas.
Se perder no tempo norma por dois ou mais gols, está eliminado. Lembrando que não há o critério do gol fora de casa. O classificado enfrenta LDU ou Palmeiras na grande decisão do torneio.
Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindo.
A outra definição está marcada para a quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo único pelo título da competição internacional vai ser no dia 29 de setembro, em Lima, no Peru.