fechar
Futebol | Notícia

Escalação do Flamengo: Filipe Luís prepara 3 mudanças para eliminar o Racing na Argentina

Sem Pedro, lesionado, o técnico deve escalar Saúl no meio e avançar De Arrascaeta como estratégia para chegar na final da Libertadores 2025

Por Robert Sarmento Publicado em 29/10/2025 às 13:29
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique - Instagram/Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com novidades na escalação para o confronto decisivo contra o Racing, nesta quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Argentina.

A partida de volta pela semifinal da Libertadores 2025 ocorre no Estádio Presidente Perón (El Cilindro). Na ida, o Mengão venceu por 1 a 0, no Maracanã, e tem vantagem do empate.

Escalação do Flamengo contra o Racing

O técnico Filipe Luís testou uma nova formação no meio-campo para compensar a ausência do atacante Pedro, que segue fora por fratura no antebraço direito sofrida diante do Palmeiras.

Leia Também

Saúl pode ser a grande novidade do Rubro-Negro. Ele treinou entre os titulares ao lado de Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, que deve atuar mais avançado com Gonzalo Plata e Carrascal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Léo Ortiz, recuperado de um estiramento no tornozelo direito, e Alex Sandro, poupado diante do Fortaleza no Brasileirão, devido à sequência de partidas, retornam ao time titular nesta noite.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Saúl (Luiz Araújo ou Samuel Lino); Plata, De Arrascaeta e Carrascal.

No duelo anterior entre os clubes, o treinador entrou em campo com Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Luiz Araújo,Pedro e Carrascal.

Desfalques do Flamengo:

  • Pedro: fratura no braço.
  • Everton Cebolinha: lesão no quadril.

Leia também

Racing x Flamengo: veja onde assistir, horário, escalações e mais pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025
Transmissão

Racing x Flamengo: veja onde assistir, horário, escalações e mais pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025
Final da Libertadores 2025 será no Monumental de Lima: veja data, ingressos e mais detalhes
Tabela

Final da Libertadores 2025 será no Monumental de Lima: veja data, ingressos e mais detalhes

Compartilhe

Tags