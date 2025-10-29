Escalação do Flamengo: Filipe Luís prepara 3 mudanças para eliminar o Racing na Argentina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sem Pedro, lesionado, o técnico deve escalar Saúl no meio e avançar De Arrascaeta como estratégia para chegar na final da Libertadores 2025

O Flamengo deve entrar em campo com novidades na escalação para o confronto decisivo contra o Racing, nesta quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Argentina.

A partida de volta pela semifinal da Libertadores 2025 ocorre no Estádio Presidente Perón (El Cilindro). Na ida, o Mengão venceu por 1 a 0, no Maracanã, e tem vantagem do empate.

Escalação do Flamengo contra o Racing

O técnico Filipe Luís testou uma nova formação no meio-campo para compensar a ausência do atacante Pedro, que segue fora por fratura no antebraço direito sofrida diante do Palmeiras.

Saúl pode ser a grande novidade do Rubro-Negro. Ele treinou entre os titulares ao lado de Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, que deve atuar mais avançado com Gonzalo Plata e Carrascal.

Léo Ortiz, recuperado de um estiramento no tornozelo direito, e Alex Sandro, poupado diante do Fortaleza no Brasileirão, devido à sequência de partidas, retornam ao time titular nesta noite.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Saúl (Luiz Araújo ou Samuel Lino); Plata, De Arrascaeta e Carrascal.

No duelo anterior entre os clubes, o treinador entrou em campo com Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Luiz Araújo,Pedro e Carrascal.

Desfalques do Flamengo: