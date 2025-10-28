Se o Flamengo perder para o Racing, estará eliminado da Libertadores? Veja os cenários
Racing aposta tudo na Libertadores contra o Flamengo, que busca reação após derrota no Brasileirão e sofre com desfalques importantes.
Flamengo e Racing se reencontram a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (29). O jogo, válido pela volta das semifinais da Libertadores, no Estádio Presidente Perón, conhecido como ‘El Cilindro’, na Argentina.
O Racing aposta todas as fichas na Libertadores e enfrenta o Flamengo em sua partida mais importante desde a conquista do torneio, há 58 anos.
O clube mobiliza torcedores com vídeos de incentivo, e teve uma semana cheia de preparação, mas não contará com Santiago Sosa, lesionado; Juan Nardoni deve assumir sua vaga.
O Flamengo, por sua vez, jogou no fim de semana pelo Brasileirão e perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, desperdiçando a chance de assumir a liderança. Pedro está fora devido a fratura no antebraço, mas Léo Ortiz retorna após lesão no tornozelo.
O Rubro-Negro busca aprender com a experiência recente contra o Estudiantes, quando avançou apenas nos pênaltis após derrota na Argentina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quais são as possibilidades?
No jogo de ida, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 no Maracanã e leva uma vantagem mínima para o duelo de volta na Argentina. Com o resultado, o Rubro-Negro joga por um empate para garantir vaga na final da Conmebol Libertadores.
Se empatar ou vencer por qualquer placar, o Flamengo avança à final da competição. Caso perca por um gol de diferença, a decisão da vaga será definida nos pênaltis.
Por outro lado, se for derrotado por dois ou mais gols de diferença, o Racing avança e o time comandado por Filipe Luís se despede da Libertadores.
- Se empatar ou vencer por qualquer placar = Flamengo avança
- Se perder por 1 gol de diferença = Pênaltis
- Se perder por 2 ou mais gols de diferença = Flamengo é eliminado
Ficha de jogo
- Data: Quinta-feira, 30 de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda (ARG)
- Onde assistir: Globo, Paramount+ e GETV