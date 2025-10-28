Se o Flamengo perder para o Racing, estará eliminado da Libertadores? Veja os cenários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Racing aposta tudo na Libertadores contra o Flamengo, que busca reação após derrota no Brasileirão e sofre com desfalques importantes.

Flamengo e Racing se reencontram a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (29). O jogo, válido pela volta das semifinais da Libertadores, no Estádio Presidente Perón, conhecido como ‘El Cilindro’, na Argentina.

O Racing aposta todas as fichas na Libertadores e enfrenta o Flamengo em sua partida mais importante desde a conquista do torneio, há 58 anos.

O clube mobiliza torcedores com vídeos de incentivo, e teve uma semana cheia de preparação, mas não contará com Santiago Sosa, lesionado; Juan Nardoni deve assumir sua vaga.

O Flamengo, por sua vez, jogou no fim de semana pelo Brasileirão e perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, desperdiçando a chance de assumir a liderança. Pedro está fora devido a fratura no antebraço, mas Léo Ortiz retorna após lesão no tornozelo.

O Rubro-Negro busca aprender com a experiência recente contra o Estudiantes, quando avançou apenas nos pênaltis após derrota na Argentina.

Quais são as possibilidades?

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 no Maracanã e leva uma vantagem mínima para o duelo de volta na Argentina. Com o resultado, o Rubro-Negro joga por um empate para garantir vaga na final da Conmebol Libertadores.

Se empatar ou vencer por qualquer placar, o Flamengo avança à final da competição. Caso perca por um gol de diferença, a decisão da vaga será definida nos pênaltis.

Por outro lado, se for derrotado por dois ou mais gols de diferença, o Racing avança e o time comandado por Filipe Luís se despede da Libertadores.

Se empatar ou vencer por qualquer placar = Flamengo avança

Se perder por 1 gol de diferença = Pênaltis

Se perder por 2 ou mais gols de diferença = Flamengo é eliminado

