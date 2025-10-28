SAF: Ex-presidente do Flamengo procurou Náutico antes do Confiança, revela André Campos
Ex-presidente do Náutico, André Campos revelou que Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, mostrou interesse pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Timbu antes de fechar com o Confiança. A declaração foi dada em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.
André contou que Landim chegou a se reunir com importantes lideranças políticas do clube alvirrubro. Porém, as conversas não avançaram e o grupo de investidores acabaram encaminhando um acordo com o time sergipano.
"Recebemos na reta final da Série C um novo grupo interessado na SAF. Como já estávamos classificados, as conversas não avançaram. Porque uma coisa é discutir a SAF na Série C, outra é discutir a SAF na Série B", afirmou André Campos.
"Esse grupo era liderado por Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo. Ficou de voltar a conversar, mas o negócio não deu certo. Ladim esteve com Bruno Becker e depois uma outra pessoa chegou a pedir para que o grupo de alvirrubros recebesse ele. É um cara que organizou o Flamengo, já comandou a Petrobrás e possui uma grande experiência no mercado financeiro", completou.
Em relação ao interesse do Consórcio Timbu, liderado pelo ex-jogador Fransérgio, André Campos afirmou que "nunca acreditou nessa SAF". O grupo de investidores chegou a encaminhar uma proposta não vinculante neste ano de 2025, mas a negociação não avançou devido a falta de comprovação do lastro financeiro para a operação.
"Nunca acreditei nesta SAF. Se falava muito, mas não tinham investidores. Nada concreto. O que tínhamos eram pessoas que queriam fazer uma corretagem com o Náutico", comentou André.
