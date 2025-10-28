fechar
Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe de Verdão busca confirmar a vaga na final em casa, enquanto a LDU tenta reverter o placar com defesa sólida e contra-ataques.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 12:56
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras na Libertadores
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras na Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e LDU, do Equador, que se enfrentam nesta quinta-feira (30) às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores.

Como chegam as equipes?

Palmeiras, jogando em casa no Allianz Parque, busca consolidar a vantagem construída no jogo de ida e garantir a vaga na final diante de sua torcida.

A equipe paulista chega motivada, contando com o bom momento de seu elenco e a força de seu ataque.

Do outro lado, a LDU, do Equador, precisa de um desempenho excepcional para reverter o placar e avançar à decisão.

O time equatoriano aposta na solidez defensiva e na eficiência nos contra-ataques para surpreender o adversário em solo brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

A partida desta quinta-feira (30/10) entre Palmeiras x LDU, volta das semifinais da Conmebol Libertadores 2025, terá transmissão do canal ESPN Brasil (tv fechada) e da plataforma de streaming Disney+. A bola rola no Allianz Parque, na capital paulista, a partir das 21:30 de Brasília.

Ficha de jogo

  • Data: Quinta-feira, 30 de outubro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio (Veiga); Vitor Roque, Flaco López.

LDU

Domínguez; Quiñonez, Ade e Mina; Quintero, Villamil, Gruezo, Minda e Ramírez; Alzugaray e Medina.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x LDU – Conmebol Libertadores – 30/10 – 21h30 (de Brasília)
  • Juventude x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 02/11 – 18h30 (de Brasília)
  • Palmeiras x Santos – Campeonato Brasileiro – 06/11 – 21h30 (de Brasília)

