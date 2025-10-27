Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Dutra e deixa feridos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A pista ficou bloqueada no sentido São Paulo. A faixa 1 da pista sentido Rio de Janeiro chegou a ser interditada, mas foi liberada rapidamente

Clique aqui e escute a matéria

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo tombou na Rodovia Dutra na tarde desta segunda-feira (27). O veículo tinha como destino a capital argentina Buenos Aires, onde o time carioca enfrenta o Racing pela semifinal da Libertadores nesta quarta-feira. Foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e quatro graves.

A perícia foi ao local e o destombamento será realizado pela equipe de operações da RioSP, subsidiária da Motiva, concessionária da via. Momentos após o acidente foram registrados de 7 quilômetros de lentidão na pista sentido SP.

O sinistro e aconteceu no quilômetro 281 sentido São Paulo, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, por volta de 15h. O ônibus compunha uma caravana com mais quatro veículos que reuniam integrantes das organizadas Urubuzadas e Nação 12.

Segundo as próprias agremiações, alguns torcedores foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa. Ninguém corria risco de morte.

Equipes da empresa foram ao local, junto do Corpo de Bombeiros para orientar o tráfego e prestar atendimento as vítimas, que estão em avaliação.

A pista ficou bloqueada no sentido São Paulo. A faixa 1 (da esquerda) da pista sentido Rio de Janeiro chegou a ser interditada, mas foi liberada rapidamente.

TORCEDORES NO ÔNIBUS

Uma das torcidas organizadas do Flamengo que tinha membros presentes no ônibus, a Nação 12, publicou em suas redes sociais uma nota em que diz que nenhum dos feridos corre risco de morrer. Posicionamento semelhante foi divulgado por outra torcida, a Urubuzada.

Em suas redes sociais, o Flamengo publicou uma nota em que diz estar monitorando o ocorrido. "O Flamengo entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local."

O Flamengo joga contra o Racing nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na ida, no Maracanã, o time venceu por 1 a 0. Um empate no El Cilindro garante os flamenguistas na final da Libertadores.

