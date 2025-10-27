fechar
Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Dutra e deixa feridos

A pista ficou bloqueada no sentido São Paulo. A faixa 1 da pista sentido Rio de Janeiro chegou a ser interditada, mas foi liberada rapidamente

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/10/2025 às 19:27
Uma das torcidas organizadas do Flamengo que tinha membros presentes no ônibus, a Nação 12, publicou em suas redes sociais uma nota em que diz que nenhum dos feridos corre risco de morrer
Uma das torcidas organizadas do Flamengo que tinha membros presentes no ônibus, a Nação 12, publicou em suas redes sociais uma nota em que diz que nenhum dos feridos corre risco de morrer - PRF/ DIVULGAÇÃO

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo tombou na Rodovia Dutra na tarde desta segunda-feira (27). O veículo tinha como destino a capital argentina Buenos Aires, onde o time carioca enfrenta o Racing pela semifinal da Libertadores nesta quarta-feira. Foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e quatro graves.

A perícia foi ao local e o destombamento será realizado pela equipe de operações da RioSP, subsidiária da Motiva, concessionária da via. Momentos após o acidente foram registrados de 7 quilômetros de lentidão na pista sentido SP.

O sinistro e aconteceu no quilômetro 281 sentido São Paulo, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, por volta de 15h. O ônibus compunha uma caravana com mais quatro veículos que reuniam integrantes das organizadas Urubuzadas e Nação 12.

Segundo as próprias agremiações, alguns torcedores foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa. Ninguém corria risco de morte.

Equipes da empresa foram ao local, junto do Corpo de Bombeiros para orientar o tráfego e prestar atendimento as vítimas, que estão em avaliação.

A pista ficou bloqueada no sentido São Paulo. A faixa 1 (da esquerda) da pista sentido Rio de Janeiro chegou a ser interditada, mas foi liberada rapidamente.

TORCEDORES NO ÔNIBUS

Uma das torcidas organizadas do Flamengo que tinha membros presentes no ônibus, a Nação 12, publicou em suas redes sociais uma nota em que diz que nenhum dos feridos corre risco de morrer. Posicionamento semelhante foi divulgado por outra torcida, a Urubuzada.

Em suas redes sociais, o Flamengo publicou uma nota em que diz estar monitorando o ocorrido. "O Flamengo entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local."

O Flamengo joga contra o Racing nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na ida, no Maracanã, o time venceu por 1 a 0. Um empate no El Cilindro garante os flamenguistas na final da Libertadores.

 
 

