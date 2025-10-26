Campeonato Brasileiro: Resultados do Brasileirão da Série A deste domingo e classificação
Palmeiras segue líder após os resultados do dia, um ponto somente à frente do rival Flamengo. Enquanto o Cruzeiro vem 5 pontos atrás
Em um duelo duro entre duas das maiores potências do Campeonato Brasileiro, deu empate. O Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque neste domingo, pela 30º rodada da competição, e ficou 0 a 0 com os visitantes num jogo marcado por pouca técnica e muitos embates físicos.
Mesmo com a cabeça voltada para o jogo de volta da Libertadores, Abel Ferreira não poupou esforços e mandou a campo um Palmeiras praticamente com força máxima. A ideia era não dar brecha para o Flamengo e ainda evitar a aproximação de mais um concorrente pela liderança. O resultado frustrou as duas partes.
O resultado não muda o patamar de ninguém. O Palmeiras segue líder com apenas um ponto à frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. O Cruzeiro chega a 57 pontos na 3ª posição. O Mirassol é o 4º, com 55.
Vasco bate Red Bull Bragantino e embala
Mesmo desfalcado, o time carioca foi até o Estádio Cícero de Souza Marques para encarar o Red Bull Bragantino e superou o adversário paulista por 3 a 0.
Com o resultado, o time de Fernando Diniz foi a 42 pontos e se manteve na oitava colocação. O Bragantino parou em 36 e caiu para o 12° lugar, com apenas cinco de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.
Santos empata com Botafogo no Rio
O Botafogo protagonizou o gol mais rápido do Brasileiro, marcado pelo argentino Joaquín Correa, aos 22 segundos, e esteve na frente no placar por 2 vezes, mas não conseguiu administrar a vantagem, e o jogo terminou em 2 a 2.
O atual campeão brasileiro chegou aos 47 pontos e é o sexto colocado. Beneficiado pela derrota do Vitória para o Corinthians no sábado, o Santos se afastou um pouco da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais do que o time baiano.
Grêmio se reabilita e afunda o Juventude
O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo, na Arena. Com o resultado, o Grêmio chegou a 39 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento, enquanto o Juventude permaneceu na penúltima colocação, com 26.
Classificação do Brasileiro
- Palmeiras - 62 pontos
- Flamengo - 61
- Cruzeiro - 57
- Mirassol - 55
- Bahia - 49
- Botafogo - 47
- Fluminense - 44
- Vasco da Gama - 42
- São Paulo - 41
- Corinthians - 39
- Grêmio - 39
- Bragantino - 36
- Atlético-MG - 36
- Ceará - 35
- Internacional - 35
- Santos - 32
- Vitória - 31
- Fortaleza - 27
- Juventude - 26
- Sport - 17