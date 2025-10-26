fechar
Campeonato Brasileiro: Resultados do Brasileirão da Série A deste domingo e classificação

Palmeiras segue líder após os resultados do dia, um ponto somente à frente do rival Flamengo. Enquanto o Cruzeiro vem 5 pontos atrás

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/10/2025 às 23:05
O jogador Mauricio, do Palmeiras, em jogo contra a equipe do Cruzeiro, durante partida válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro de Série A, na arena Alllianz Parque
O jogador Mauricio, do Palmeiras, em jogo contra a equipe do Cruzeiro, durante partida válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro de Série A, na arena Alllianz Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Em um duelo duro entre duas das maiores potências do Campeonato Brasileiro, deu empate. O Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque neste domingo, pela 30º rodada da competição, e ficou 0 a 0 com os visitantes num jogo marcado por pouca técnica e muitos embates físicos.

Mesmo com a cabeça voltada para o jogo de volta da Libertadores, Abel Ferreira não poupou esforços e mandou a campo um Palmeiras praticamente com força máxima. A ideia era não dar brecha para o Flamengo e ainda evitar a aproximação de mais um concorrente pela liderança. O resultado frustrou as duas partes.

O resultado não muda o patamar de ninguém. O Palmeiras segue líder com apenas um ponto à frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. O Cruzeiro chega a 57 pontos na 3ª posição. O Mirassol é o 4º, com 55.

Vasco bate Red Bull Bragantino e embala

Mesmo desfalcado, o time carioca foi até o Estádio Cícero de Souza Marques para encarar o Red Bull Bragantino e superou o adversário paulista por 3 a 0.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz foi a 42 pontos e se manteve na oitava colocação. O Bragantino parou em 36 e caiu para o 12° lugar, com apenas cinco de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Santos empata com Botafogo no Rio

O Botafogo protagonizou o gol mais rápido do Brasileiro, marcado pelo argentino Joaquín Correa, aos 22 segundos, e esteve na frente no placar por 2 vezes, mas não conseguiu administrar a vantagem, e o jogo terminou em 2 a 2.

O atual campeão brasileiro chegou aos 47 pontos e é o sexto colocado. Beneficiado pela derrota do Vitória para o Corinthians no sábado, o Santos se afastou um pouco da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais do que o time baiano.

Grêmio se reabilita e afunda o Juventude

O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo, na Arena. Com o resultado, o Grêmio chegou a 39 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento, enquanto o Juventude permaneceu na penúltima colocação, com 26.

Classificação do Brasileiro

  1. Palmeiras - 62 pontos
  2. Flamengo - 61
  3. Cruzeiro - 57
  4. Mirassol - 55
  5. Bahia - 49
  6. Botafogo - 47
  7. Fluminense - 44
  8. Vasco da Gama - 42
  9. São Paulo - 41
  10. Corinthians - 39
  11. Grêmio - 39
  12. Bragantino - 36
  13. Atlético-MG - 36
  14. Ceará - 35
  15. Internacional - 35
  16. Santos - 32
  17. Vitória - 31
  18. Fortaleza - 27
  19. Juventude - 26
  20. Sport - 17

