Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025
Os alvinegros vivem situações distintas na classificação! O Fogão tenta se aproximar do G4 e o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento
Botafogo e Santos jogam pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025, na tarde deste domingo (26/10). A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
O Fogão está motivado depois de conquistar três pontos fora de casa diante do Ceará. Com 46 pontos, o objetivo é encontrar no Mirassol, que ganhou do Sport e chegou 55 pontos em 4° lugar.
Do outro lado, o Peixe chega mais aliviado por não ter entrado na zona de rebaixamento pelo fato do Vitória ter perdido para o Corinthians. Os dois times possuem 31 pontos na classificação.
No primeiro turno, pela 11ª rodada, o confronto ocorreu na Vila Belmeiro, no dia 01 de junho. Na ocasião, Neymar foi expulso e o Glorioso venceu o duelo por 1 a 0, com gol do atacante Artur.
Escalação do Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online
O jogo tem transmissão ao vivo de graça da TV Globo para São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul que exibe o clássico Juventude x Grêmio.
Na internet, dá para assistir no streaming Globoplay. A plataforma restransmite o sinal da emissora de televisão aberta gratuitamente. Para ter acesso às imagens, siga os seguintes passos:
- 1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login ou crie sua conta da Globo.com, de e-mail ou até do Facebook para usar.
- 3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e consiga ver todo o jogo.
Vídeo: resultado de Botafogo x Santos em tempo real
Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube. No entanto, sem imagens! Isso porque a GeTV e Cazé escolheram transmitir outros jogos neste fim de semana.