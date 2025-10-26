Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os alvinegros vivem situações distintas na classificação! O Fogão tenta se aproximar do G4 e o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento

Botafogo e Santos jogam pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025, na tarde deste domingo (26/10). A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Fogão está motivado depois de conquistar três pontos fora de casa diante do Ceará. Com 46 pontos, o objetivo é encontrar no Mirassol, que ganhou do Sport e chegou 55 pontos em 4° lugar.

Jogadores do Botafogo abraçados no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Do outro lado, o Peixe chega mais aliviado por não ter entrado na zona de rebaixamento pelo fato do Vitória ter perdido para o Corinthians. Os dois times possuem 31 pontos na classificação.

No primeiro turno, pela 11ª rodada, o confronto ocorreu na Vila Belmeiro, no dia 01 de junho. Na ocasião, Neymar foi expulso e o Glorioso venceu o duelo por 1 a 0, com gol do atacante Artur.

Escalação do Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online

O jogo tem transmissão ao vivo de graça da TV Globo para São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul que exibe o clássico Juventude x Grêmio.

Na internet, dá para assistir no streaming Globoplay. A plataforma restransmite o sinal da emissora de televisão aberta gratuitamente. Para ter acesso às imagens, siga os seguintes passos:

1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.

no celular, Smart TV, tablet ou computador. 2. Faça login ou crie sua conta da Globo.com, de e-mail ou até do Facebook para usar.



3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e consiga ver todo o jogo.

Vídeo: resultado de Botafogo x Santos em tempo real

Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube. No entanto, sem imagens! Isso porque a GeTV e Cazé escolheram transmitir outros jogos neste fim de semana.