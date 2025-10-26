fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025

Os alvinegros vivem situações distintas na classificação! O Fogão tenta se aproximar do G4 e o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento

Por Robert Sarmento Publicado em 26/10/2025 às 13:51
Arthur Cabral e Jeffinho e mais jogadores do Botafogo
Arthur Cabral e Jeffinho e mais jogadores do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Santos jogam pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025, na tarde deste domingo (26/10). A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Fogão está motivado depois de conquistar três pontos fora de casa diante do Ceará. Com 46 pontos, o objetivo é encontrar no Mirassol, que ganhou do Sport e chegou 55 pontos em 4° lugar.

Vitor Silva/Botafogo
Jogadores do Botafogo abraçados no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Do outro lado, o Peixe chega mais aliviado por não ter entrado na zona de rebaixamento pelo fato do Vitória ter perdido para o Corinthians. Os dois times possuem 31 pontos na classificação.

No primeiro turno, pela 11ª rodada, o confronto ocorreu na Vila Belmeiro, no dia 01 de junho. Na ocasião, Neymar foi expulso e o Glorioso venceu o duelo por 1 a 0, com gol do atacante Artur.

Escalação do Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Transmissão Botafogo x Santos ao vivo online

O jogo tem transmissão ao vivo de graça da TV Globo para São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul que exibe o clássico Juventude x Grêmio.

Na internet, dá para assistir no streaming Globoplay. A plataforma restransmite o sinal da emissora de televisão aberta gratuitamente. Para ter acesso às imagens, siga os seguintes passos:

  • 1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • 2. Faça login ou crie sua conta da Globo.com, de e-mail ou até do Facebook para usar.
  • 3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e consiga ver todo o jogo.

Vídeo: resultado de Botafogo x Santos em tempo real

Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube. No entanto, sem imagens! Isso porque a GeTV e Cazé escolheram transmitir outros jogos neste fim de semana.

Leia também

Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga
La Liga

Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga
Transmissão Vitória x Corinthians ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagem pela Série A 2025
30ª rodada

Transmissão Vitória x Corinthians ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagem pela Série A 2025

Compartilhe

Tags