Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga
Madrid quer manter a liderança isolada na 10ª rodada e abrir vantagem para o Barça na disputa pelo título nacional na temporada 2025/26
Real Madrid e Barcelona fazem o primeiro 'El Clásico' da temporada 2025/26 neste domingo (26/10), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada da LaLiga.
Os Merengues lideram a competição com 24 pontos e os Culés possuem 22 pontos. Ao todo, já se enfrentaram 255 vezes, com 104 vitórias do Real Madrid, 101 do Barcelona e 50 empates.
As equipes chegam embalados por duas vitórias seguidas, sendo uma pelo Campeonato Espanhol, na rodada anterior, e outra no meio de semana na 3ª rodada da Champions League.
- Getafe 1 x 0 Real Madrid
- Real Madrid 1 x 0 Juventus
- Barcelona 2 x 1 Girona
- Barcelona 6 x 1 Olympiacos
Escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinícius Junior. Técnico: Xabi Alonso.
Escalação do Barcelona: Szczsny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online
Os fãs de futebol assistem ao vivo e exclusivo da plataforma Disney+. No entanto, sem exibição de graça. Para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante (veja os planos disponíveis).
- 1. Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.
- 3. Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.
Vídeo: resultado de Real Madrid x Barcelona em tempo real:
Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube da ESPN. No entanto, só com a narração em áudio. Isso porque a emissora optou por exibir o confronto só no streaming.