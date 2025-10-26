Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens El Clásico em La Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Madrid quer manter a liderança isolada na 10ª rodada e abrir vantagem para o Barça na disputa pelo título nacional na temporada 2025/26

Real Madrid e Barcelona fazem o primeiro 'El Clásico' da temporada 2025/26 neste domingo (26/10), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada da LaLiga.

Os Merengues lideram a competição com 24 pontos e os Culés possuem 22 pontos. Ao todo, já se enfrentaram 255 vezes, com 104 vitórias do Real Madrid, 101 do Barcelona e 50 empates.

As equipes chegam embalados por duas vitórias seguidas, sendo uma pelo Campeonato Espanhol, na rodada anterior, e outra no meio de semana na 3ª rodada da Champions League.

Getafe 1 x 0 Real Madrid

Real Madrid 1 x 0 Juventus

Barcelona 2 x 1 Girona

Barcelona 6 x 1 Olympiacos

Escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinícius Junior. Técnico: Xabi Alonso.

Leia Também Endrick define perfil de time desejado para deixar o Real Madrid em janeiro

Escalação do Barcelona: Szczsny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Mbappé (dir) e Lamine Yamal (esq) - David S. Bustamante e Marc Graupera

Transmissão Real Madrid x Barcelona ao vivo online

Os fãs de futebol assistem ao vivo e exclusivo da plataforma Disney+. No entanto, sem exibição de graça. Para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante (veja os planos disponíveis).

1. Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.

2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.



3. Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.

Vídeo: resultado de Real Madrid x Barcelona em tempo real:

Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube da ESPN. No entanto, só com a narração em áudio. Isso porque a emissora optou por exibir o confronto só no streaming.