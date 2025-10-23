Endrick define perfil de time desejado para deixar o Real Madrid em janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante brasileiro busca novo clube para a segunda metade da temporada após amargar a condição de reserva do time comandado por Xabi Alonso

O atacante Endrick começou a definir seus planos após aprovação, em conjunto com o Real Madrid, de um plano de saída por empréstimo na janela de transferências de janeiro de 2026.

De acordo com a ESPN, o jogador já sabe os detalhes que serão importantes na escolha de um novo clube para o atleta passar a segunda metade da temporada.

Endrick busca time competitivo

Com um retorno ao Brasil descartado, Endrick buscará uma transferência para uma equipe europeia competitiva.

A ideia é que o próximo clube do atleta esteja em uma das cinco grandes ligas europeias (Alemanha. Espanha, França, Inglaterra e Itália), ou seja um dos três grandes times portugueses (Benfica, Porto e Sporting).

Além disso, a expectativa é de que o time dispute uma das principais competições continentais e esteja na parte de cima da tabela em sua liga nacional. O principal objetivo é colocar o atleta em evidência para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de ter sido procurado por outros clubes europeus, Endrick não tem pressa para definir seu próximo time, já que a janela de transferência irá abrir apenas em janeiro de 2026.



O último jogo de Endrick com a camisa do Real Madrid foi disputado em maio, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, em duelo válido por La Liga, contra o Sevilla.

O jogador ainda não foi utilizado sob o comando de Xabi Alonso, já que sofreu uma contusão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado, mas sem entrar em campo.

O atacante defende a camisa do Real Madrid desde 2024. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.