Racing x Flamengo: confira data, horário e local do jogo da volta da semifinal da Libertadores

Rubro-Negro carioca venceu a primeira partida, pelo placar de 1 a 0, e joga pelo empate para garantir a classificação à decisão da competição

Após a vitória na partida de ida diante do Racing, a torcida do Flamengo já aguarda ansiosamente pelo jogo de volta para saber se verá o clube carioca na semifinal da Libertadores.

No duelo disputado na última quarta-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro saiu vencedor pelo placar de 1 a 0. Portanto, a equipe joga pelo empate para garantir a vaga na decisão.

Quando será o jogo de volta entre Racing x Flamengo?

Racing e Flamengo se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), para decidirem a classificação à final da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

Como a CONMEBOL não utiliza o critério do gol fora de casa, o Flamengo não poderá ser derrotado para conquistar a classificação para a final da Libertadores.

Data da final da Libertadores

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (sábado). Até o momento, a decisão está marcada para o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

No entanto, o país vive uma situação política instável, com protestos nas ruas na capital peruana e confrontos entre manifestantes e policiais.

Presidente do país, José Jeri decretou estado de emergência de 30 dias para conter a onda de criminalidade e violência na cidade. A CONMEBOL está de olho na decisão e pode modificar o local da final do torneio.

Assunção, no Paraguai, é a sede alternativa mais provável. No entanto, o Governo do Distrito Federal já colocou o estádio Mané Garrincha como opção.

Na decisão da Libertadores, o vencedor do duelo entre Flamengo e Racing irá encarar Palmeiras e LDU. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira (23), no jogo de ida.