fechar
Futebol | Notícia

Racing x Flamengo: confira data, horário e local do jogo da volta da semifinal da Libertadores

Rubro-Negro carioca venceu a primeira partida, pelo placar de 1 a 0, e joga pelo empate para garantir a classificação à decisão da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 16:36
Carrascal comemora gol do Flamengo contra o Racing, pela ida da semifinal da Libertadores
Carrascal comemora gol do Flamengo contra o Racing, pela ida da semifinal da Libertadores - Reprodução/ CONMEBOL

Após a vitória na partida de ida diante do Racing, a torcida do Flamengo já aguarda ansiosamente pelo jogo de volta para saber se verá o clube carioca na semifinal da Libertadores.

No duelo disputado na última quarta-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro saiu vencedor pelo placar de 1 a 0. Portanto, a equipe joga pelo empate para garantir a vaga na decisão.

Quando será o jogo de volta entre Racing x Flamengo?

Racing e Flamengo se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), para decidirem a classificação à final da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

Como a CONMEBOL não utiliza o critério do gol fora de casa, o Flamengo não poderá ser derrotado para conquistar a classificação para a final da Libertadores.

Data da final da Libertadores

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (sábado). Até o momento, a decisão está marcada para o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

No entanto, o país vive uma situação política instável, com protestos nas ruas na capital peruana e confrontos entre manifestantes e policiais.

Presidente do país, José Jeri decretou estado de emergência de 30 dias para conter a onda de criminalidade e violência na cidade. A CONMEBOL está de olho na decisão e pode modificar o local da final do torneio.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Assunção, no Paraguai, é a sede alternativa mais provável. No entanto, o Governo do Distrito Federal já colocou o estádio Mané Garrincha como opção.

Na decisão da Libertadores, o vencedor do duelo entre Flamengo e Racing irá encarar Palmeiras e LDU. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira (23), no jogo de ida.

Leia também

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Libertadores

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 2 jogos de ida das semifinais e quem tem vantagem na volta
Mata-mata

Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 2 jogos de ida das semifinais e quem tem vantagem na volta

Compartilhe

Tags