Onde assistir | Notícia

Transmissão Real Madrid x Juventus ao vivo online: confira onde assistir

Merengues venceram suas três últimas partidas e buscam manter os 100% de aproveitamento na Champions. Juve vive péssima fase na atual temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/10/2025 às 14:00
Vini Jr, atacante do Real Madrid
Vini Jr, atacante do Real Madrid - Reprodução/ Instagram

Nesta quarta-feira (22/10), às 16h (horário de Brasília), Real Madrid e Juventus no Santiago Bernabéu, em Madrid, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Real Madrid x Juventus ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

 

Como chegam as equipes

O Real Madrid realiza um ótimo início de Liga dos Campeões, o time comandado por Xabi Alonso venceu suas duas primeiras partidas do grupo e busca mais uma vitória para seguir firme rumo à classificação direta para as oitavas de final.

A Juventus atravessa momento complicado. A Vecchia Signora não venceu nenhuma de suas seis últimas partidas e ficou no empate nas duas últimas rodadas da competição.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (22/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Leia Também

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Raul Asencio e Carreras; Camavinga e Tchouaméni; Mastantuono, Bellingham e Vini Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Juventus: Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Gatti; Kalulu, Khéphren Thuram, Locatelli e Cambiaso; Francisco Conceição, Yildiz e Jonathan David. Técnico: Igor Tudor

