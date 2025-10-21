Endrick deve deixar o Real Madrid em janeiro e aguarda propostas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atacante brasileiro busca receber mais chances para disputar a Copa do Mundo de 2026. Jogador também toma decisão sobre retornar ao Brasil

O Real Madrid tomou uma decisão sobre uma possível saída de Endrick na próxima janela de transferências.

Fora dos planos de Xabi Alonso, o atacante brasileiro não irá permanecer no clube da capital espanhola para a segunda metade da atual temporada, sendo emprestado para outra equipe.

A notícia foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Anteriormente, Endrick estava irredutível quanto ao desejo de seguir no time espanhol. No entanto, a falta de oportunidades fez com que o atleta mudasse de ideia.

O jogador deseja receber mais oportunidades de entrar em campo para retornar às convocações da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026.

Endrick descarta retorno ao Brasil

Apesar de ainda estudar suas possibilidades, Endrick, por hora, descarta um retorno ao Brasil. De acordo com a imprensa europeia, Olympique de Marseille e Roma demonstraram interesse no jogador anteriormente.

Endrick não entrou em campo na atual temporada. O brasileiro atuou pela última vez no dia 18 de maio, quando enfrentou o Sevilla, em duelo válido por La Liga. Nessa partida, o atleta sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado.

A falta de jogos foi uma das razões responsáveis por sua exclusão nas últimas convocações da Seleção Brasileira. Endrick não é convocado pela Amarelinha desde março.

O atacante defende a camisa do Real Madrid desde 2024. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.