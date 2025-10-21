Endrick deve deixar o Real Madrid em janeiro e aguarda propostas
Atacante brasileiro busca receber mais chances para disputar a Copa do Mundo de 2026. Jogador também toma decisão sobre retornar ao Brasil
O Real Madrid tomou uma decisão sobre uma possível saída de Endrick na próxima janela de transferências.
Fora dos planos de Xabi Alonso, o atacante brasileiro não irá permanecer no clube da capital espanhola para a segunda metade da atual temporada, sendo emprestado para outra equipe.
A notícia foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.
Anteriormente, Endrick estava irredutível quanto ao desejo de seguir no time espanhol. No entanto, a falta de oportunidades fez com que o atleta mudasse de ideia.
O jogador deseja receber mais oportunidades de entrar em campo para retornar às convocações da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026.
Endrick descarta retorno ao Brasil
Apesar de ainda estudar suas possibilidades, Endrick, por hora, descarta um retorno ao Brasil. De acordo com a imprensa europeia, Olympique de Marseille e Roma demonstraram interesse no jogador anteriormente.
Endrick não entrou em campo na atual temporada. O brasileiro atuou pela última vez no dia 18 de maio, quando enfrentou o Sevilla, em duelo válido por La Liga. Nessa partida, o atleta sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado.
A falta de jogos foi uma das razões responsáveis por sua exclusão nas últimas convocações da Seleção Brasileira. Endrick não é convocado pela Amarelinha desde março.
O atacante defende a camisa do Real Madrid desde 2024. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.