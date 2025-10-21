fechar
Futebol Europeu | Notícia

Endrick deve deixar o Real Madrid em janeiro e aguarda propostas

Atacante brasileiro busca receber mais chances para disputar a Copa do Mundo de 2026. Jogador também toma decisão sobre retornar ao Brasil

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/10/2025 às 13:42
Endrick, atacante do Real Madrid
Endrick, atacante do Real Madrid - Reprodução/ Instagram

O Real Madrid tomou uma decisão sobre uma possível saída de Endrick na próxima janela de transferências.

Fora dos planos de Xabi Alonso, o atacante brasileiro não irá permanecer no clube da capital espanhola para a segunda metade da atual temporada, sendo emprestado para outra equipe.

A notícia foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Anteriormente, Endrick estava irredutível quanto ao desejo de seguir no time espanhol. No entanto, a falta de oportunidades fez com que o atleta mudasse de ideia.

O jogador deseja receber mais oportunidades de entrar em campo para retornar às convocações da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026.

Endrick descarta retorno ao Brasil

Apesar de ainda estudar suas possibilidades, Endrick, por hora, descarta um retorno ao Brasil. De acordo com a imprensa europeia, Olympique de Marseille e Roma demonstraram interesse no jogador anteriormente.

Endrick não entrou em campo na atual temporada. O brasileiro atuou pela última vez no dia 18 de maio, quando enfrentou o Sevilla, em duelo válido por La Liga. Nessa partida, o atleta sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado.

A falta de jogos foi uma das razões responsáveis por sua exclusão nas últimas convocações da Seleção Brasileira. Endrick não é convocado pela Amarelinha desde março.

O atacante defende a camisa do Real Madrid desde 2024. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.

