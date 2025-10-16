fechar
Futebol Europeu | Notícia

Real Madrid: Endrick recebe sondagens de clubes europeus e não descarta saída

Atacante brasileiro convive com falta de oportunidades na equipe espanhola. Jogador revelado pelo Palmeiras deve receber ofertas em janeiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 16:25
Endrick sentado no banco de reservas do Real Madrid
Endrick sentado no banco de reservas do Real Madrid - Instagram/Endrick

O atacante Endrick pode deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências. Sem oportunidades na equipe espanhola, o jogador vem recebendo sondagens de diversas equipes europeias.

De acordo com a ESPN, um dos clubes que estudam a situação do jogador é o Olympique de Marseille, da França. O time pode realizar uma proposta oficial em janeiro, quando abre a janela de transferências.

Endrick quer deixar o Real Madrid?

O atacante, em conjunto com seu staff, ainda opta por não debater o assunto. O jogador aguarda pelo retorno das competições após a Data FIFA para entender qual será seu papel no time treinado por Xabi Alonso.

O jogador ainda espera uma reviravolta no time espanhol. Endrick não entra em campo desde o dia 18 de maio, em duelo válido ainda pela temporada anterior. O brasileiro ainda não atuou sob o comando de Xabi Alonso.

Desde 2024 no Real Madrid, o atacante disputou 37 partidas pelos Merengues, com 7 gols marcados. Endrick ficou de fora da Copa do Mundo de Clubes, além dos primeiros jogos da atual temporada, por uma contusão na coxa.

O "ostracismo" no time espanhol também custou sua participação nas últimas convocações da Seleção Brasileira. O jogador não é convocado desde a Data FIFA de março.

