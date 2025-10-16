PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Parisienses ficaram no empate na rodada anterior. Equipe lidera a competição, com 16 pontos, mas visitantes podem assumir a ponta caso vençam o jogo
Nesta sexta-feira (17/10), às 15h45 (horário de Brasília), Paris Saint-Germain e Strasbourg se enfrentam no Parc des Princes, em Paris, em partida válida pela 8ª rodada da Ligue 1.
Como chegam as equipes
O time da casa ocupa a liderança do Campeonato Francês nesta temporada, com 16 pontos, em uma campanha quase impecável. Na rodada anterior, os parisienses ficaram no 1 a 1 diante do Lille.
O Strasbourg vem logo atrás na classificação. A equipe venceu seu último jogo por 5 a 0, contra o Angers, e mantém ambições de surpreender até contra os grandes adversários. O time está em terceiro lugar, mas pode assumir a ponta com uma vitória.
Onde assistir PSG x Strasbourg ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (Youtube).
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (17/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Ligue 1 – Rodada 8
- Local: Parc des Princes, em Paris (França)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
PSG: Chevalier; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Lee Kang-in; Mbaye, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Hogsberg e Doukouré; El Mourabet, Valentín Barco, Ouattara e Diego Moreira; Lemaréchal, Martial Godo e Joaquin Panichelli. Técnico: Liam Rosenior.