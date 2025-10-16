fechar
PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Parisienses ficaram no empate na rodada anterior. Equipe lidera a competição, com 16 pontos, mas visitantes podem assumir a ponta caso vençam o jogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 14:47
Kvaratskhelia celebrando gol pelo PSG
Kvaratskhelia celebrando gol pelo PSG - Instagram/PSG

Nesta sexta-feira (17/10), às 15h45 (horário de Brasília), Paris Saint-Germain e Strasbourg se enfrentam no Parc des Princes, em Paris, em partida válida pela 8ª rodada da Ligue 1.

Como chegam as equipes

O time da casa ocupa a liderança do Campeonato Francês nesta temporada, com 16 pontos, em uma campanha quase impecável. Na rodada anterior, os parisienses ficaram no 1 a 1 diante do Lille.

O Strasbourg vem logo atrás na classificação. A equipe venceu seu último jogo por 5 a 0, contra o Angers, e mantém ambições de surpreender até contra os grandes adversários. O time está em terceiro lugar, mas pode assumir a ponta com uma vitória.

Onde assistir PSG x Strasbourg ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (Youtube).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (17/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Ligue 1 – Rodada 8
  • Local: Parc des Princes, em Paris (França)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Lee Kang-in; Mbaye, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Hogsberg e Doukouré; El Mourabet, Valentín Barco, Ouattara e Diego Moreira; Lemaréchal, Martial Godo e Joaquin Panichelli. Técnico: Liam Rosenior.

