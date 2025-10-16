Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Amazonas busca reação fora da zona de rebaixamento, enquanto Novorizontino chega embalado após goleada e tenta manter vaga no G-4 da Série B.

Amazonas e Novorizontino se enfrentam na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), na abertura da 33ª rodada da Série B. O jogo acontece no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Como chegam as equipes?

O Amazonas vive situação complicada na Série B, a seis pontos da zona de rebaixamento, e viu sua chance de cair para a Série C subir para 89,7% após a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova.

Para o confronto, Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Gabriel Domingos retornam após suspensões, trazendo reforço ao ataque e ao meio-campo.

O Novorizontino, por outro lado, chega motivado após goleada por 3 a 0 sobre o Operário e retorna ao G-4, com 64,8% de chances de acesso.

Waguininho e Robson ficam à disposição novamente, enquanto Oyama segue fora por suspensão.

Onde assistir ao vivo?

Amazonas e Novorizontino se enfrentarão com transmissão do SportyNet (youtube), da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

Data: 17/10/2025

17/10/2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus

Estádio Carlos Zamith, em Manaus Onde assistir: SportyNet, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Amazonas

Renan; Fabiano, Alvariño, Coelho e Castrillón; Gabriel Domingos, Varão, Tavares e Torres; Henrique Almeida e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.

Novorizontino

Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus, Matheus Frizzo e Rômulo; Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.