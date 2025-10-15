fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Coritiba permanece na liderança da competição mesmo após derrota diante do Cuiabá, que briga pelo acesso. Remo vive grande fase e se aproxima do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 17:35
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B 2025 chegou ao seu momento decisivo. Faltam apenas seis rodadas para o término da competição e diversas equipes seguem vivas em busca do acesso.

O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados. A equipe paranaense foi derrotada na rodada anterior pelo Cuiabá, por 1 a 0.

Criciúma e Novorizontino estão empatados em segundo lugar, com 53 pontos, com o time catarinense levando vantagem pelos critérios de desempate.

O Goiás completa o G-4, com 52 pontos. O Esmeraldino terá uma mudança em seu comando técnico para a Série B, já que Fábio Carille assumiu o cargo após a demissão de Vágner Mancini.

Outro clube que briga de maneira acirrada pelo acesso é o Remo, que venceu seus três últimos jogos na competição e está com moral após vitória em clássico diante do Paysandu, pelo placar de 3 a 2.

Classificação da Série B 2025

Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 56 32 16 8 8 34 21 13
Criciúma 53 32 15 8 9 42 29 13
Novorizontino 53 32 14 11 7 36 27 9
Goiás 52 32 14 10 8 36 29 7
Chapecoense 51 32 15 6 11 44 31 13
Remo 51 32 13 12 7 39 31 8
Athletico-PR 49 32 14 7 11 45 42 3
Cuiabá 49 32 13 10 9 38 35 3
CRB 47 32 14 5 13 38 33 5
Atlético-GO 45 32 11 12 9 35 33 2
Avaí 44 32 11 11 10 40 34 6
Vila Nova 43 32 11 10 11 32 33 -1
Operário 39 32 10 9 13 32 36 -4
América-MG 37 32 10 7 15 34 39 -5
Athletic 37 32 10 7 15 37 44 -7
Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6
Volta Redonda 34 32 8 10 14 22 34 -12
Botafogo-SP 33 32 8 9 15 27 47 -20
Amazonas 31 32 7 10 15 33 48 -15
Paysandu 30 32 7 9 16 28 50 -22

Jogos da próxima rodada da Série B

  • 17/10 (sexta-feira) - Amazonas x Novorizontino (20h00)
  • 18/10 (sábado) - Atlético-GO x Vila Nova (16h00)
  • 18/10 (sábado) - América-MG x CRB (18h30)
  • 18/10 (sábado) - Remo x Athletic (20h30)
  • 19/10 (domingo) - Avaí x Criciúma (16h00)
  • 19/10 (domingo) - Operário x Volta Redonda (16h00)
  • 19/10 (domingo) - Coritiba x Athletico-PR (18h30)
  • 19/10 (domingo) - Botafogo-SP x Cuiabá (18h30)
  • 19/10 (domingo) - Goiás x Chapecoense (20h30)
  • 20/10 (segunda-feira) - Ferroviária x Paysandu (19h30)

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás
Série B

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás
Náutico: Hélio dos Anjos afirma que não recebeu proposta do Goiás e sinaliza desejo de continuar seu projeto
Série B

Náutico: Hélio dos Anjos afirma que não recebeu proposta do Goiás e sinaliza desejo de continuar seu projeto

