Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Coritiba permanece na liderança da competição mesmo após derrota diante do Cuiabá, que briga pelo acesso. Remo vive grande fase e se aproxima do G-4
A Série B 2025 chegou ao seu momento decisivo. Faltam apenas seis rodadas para o término da competição e diversas equipes seguem vivas em busca do acesso.
O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados. A equipe paranaense foi derrotada na rodada anterior pelo Cuiabá, por 1 a 0.
Criciúma e Novorizontino estão empatados em segundo lugar, com 53 pontos, com o time catarinense levando vantagem pelos critérios de desempate.
O Goiás completa o G-4, com 52 pontos. O Esmeraldino terá uma mudança em seu comando técnico para a Série B, já que Fábio Carille assumiu o cargo após a demissão de Vágner Mancini.
Outro clube que briga de maneira acirrada pelo acesso é o Remo, que venceu seus três últimos jogos na competição e está com moral após vitória em clássico diante do Paysandu, pelo placar de 3 a 2.
Classificação da Série B 2025
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Coritiba
|56
|32
|16
|8
|8
|34
|21
|13
|Criciúma
|53
|32
|15
|8
|9
|42
|29
|13
|Novorizontino
|53
|32
|14
|11
|7
|36
|27
|9
|Goiás
|52
|32
|14
|10
|8
|36
|29
|7
|Chapecoense
|51
|32
|15
|6
|11
|44
|31
|13
|Remo
|51
|32
|13
|12
|7
|39
|31
|8
|Athletico-PR
|49
|32
|14
|7
|11
|45
|42
|3
|Cuiabá
|49
|32
|13
|10
|9
|38
|35
|3
|CRB
|47
|32
|14
|5
|13
|38
|33
|5
|Atlético-GO
|45
|32
|11
|12
|9
|35
|33
|2
|Avaí
|44
|32
|11
|11
|10
|40
|34
|6
|Vila Nova
|43
|32
|11
|10
|11
|32
|33
|-1
|Operário
|39
|32
|10
|9
|13
|32
|36
|-4
|América-MG
|37
|32
|10
|7
|15
|34
|39
|-5
|Athletic
|37
|32
|10
|7
|15
|37
|44
|-7
|Ferroviária
|37
|32
|8
|13
|11
|36
|42
|-6
|Volta Redonda
|34
|32
|8
|10
|14
|22
|34
|-12
|Botafogo-SP
|33
|32
|8
|9
|15
|27
|47
|-20
|Amazonas
|31
|32
|7
|10
|15
|33
|48
|-15
|Paysandu
|30
|32
|7
|9
|16
|28
|50
|-22
Jogos da próxima rodada da Série B
- 17/10 (sexta-feira) - Amazonas x Novorizontino (20h00)
- 18/10 (sábado) - Atlético-GO x Vila Nova (16h00)
- 18/10 (sábado) - América-MG x CRB (18h30)
- 18/10 (sábado) - Remo x Athletic (20h30)
- 19/10 (domingo) - Avaí x Criciúma (16h00)
- 19/10 (domingo) - Operário x Volta Redonda (16h00)
- 19/10 (domingo) - Coritiba x Athletico-PR (18h30)
- 19/10 (domingo) - Botafogo-SP x Cuiabá (18h30)
- 19/10 (domingo) - Goiás x Chapecoense (20h30)
- 20/10 (segunda-feira) - Ferroviária x Paysandu (19h30)