Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Coritiba permanece na liderança da competição mesmo após derrota diante do Cuiabá, que briga pelo acesso. Remo vive grande fase e se aproxima do G-4

A Série B 2025 chegou ao seu momento decisivo. Faltam apenas seis rodadas para o término da competição e diversas equipes seguem vivas em busca do acesso.

O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados. A equipe paranaense foi derrotada na rodada anterior pelo Cuiabá, por 1 a 0.

Criciúma e Novorizontino estão empatados em segundo lugar, com 53 pontos, com o time catarinense levando vantagem pelos critérios de desempate.

O Goiás completa o G-4, com 52 pontos. O Esmeraldino terá uma mudança em seu comando técnico para a Série B, já que Fábio Carille assumiu o cargo após a demissão de Vágner Mancini.

Outro clube que briga de maneira acirrada pelo acesso é o Remo, que venceu seus três últimos jogos na competição e está com moral após vitória em clássico diante do Paysandu, pelo placar de 3 a 2.

Classificação da Série B 2025

Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Coritiba 56 32 16 8 8 34 21 13 Criciúma 53 32 15 8 9 42 29 13 Novorizontino 53 32 14 11 7 36 27 9 Goiás 52 32 14 10 8 36 29 7 Chapecoense 51 32 15 6 11 44 31 13 Remo 51 32 13 12 7 39 31 8 Athletico-PR 49 32 14 7 11 45 42 3 Cuiabá 49 32 13 10 9 38 35 3 CRB 47 32 14 5 13 38 33 5 Atlético-GO 45 32 11 12 9 35 33 2 Avaí 44 32 11 11 10 40 34 6 Vila Nova 43 32 11 10 11 32 33 -1 Operário 39 32 10 9 13 32 36 -4 América-MG 37 32 10 7 15 34 39 -5 Athletic 37 32 10 7 15 37 44 -7 Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6 Volta Redonda 34 32 8 10 14 22 34 -12 Botafogo-SP 33 32 8 9 15 27 47 -20 Amazonas 31 32 7 10 15 33 48 -15 Paysandu 30 32 7 9 16 28 50 -22

Jogos da próxima rodada da Série B