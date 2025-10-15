Transmissão Botafogo x Flamengo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Mengão busca encostar no líder Palmeiras, mas tem desfalques importantes. A equipe do Botafogo tenta reagir e voltar ao G4 sob comando de Ancelotti.
Nesta quarta-feira (15), Botafogo e Flamengo vão escrever um novo capítulo na história da rivalidade no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025, poderá ser acompanhado online e de forma gratuita. Para não perder nenhum lance, siga este passo a passo simples:
- Acesse o YouTube ou outra plataforma que transmitirá o jogo, como a CazéTV.
- Procure pelo canal oficial que realizará a transmissão ao vivo.
- Clique no link da live alguns minutos antes do início da partida para garantir acesso sem atrasos.
- Ajuste o volume e a qualidade do vídeo conforme sua conexão para melhor experiência.
Além da transmissão online e gratuita, o confronto entre Botafogo e Flamengo também terá cobertura em outras plataformas:
- Premiere (pay-per-view): para quem prefere acompanhar todos os detalhes do jogo com narração profissional e recursos exclusivos.
- Record (TV aberta): para quem quer assistir na televisão tradicional, sem custos adicionais além da assinatura da TV.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 28ª rodada
- Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Botafogo
Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata (Carrascal), Samu Lino, Pedro (Bruno Henrique).