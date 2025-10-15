fechar
Transmissão Botafogo x Flamengo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Mengão busca encostar no líder Palmeiras, mas tem desfalques importantes. A equipe do Botafogo tenta reagir e voltar ao G4 sob comando de Ancelotti.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/10/2025 às 17:20
Pedro, atacante, celebra gol pelo Flamengo na temporada
Pedro, atacante, celebra gol pelo Flamengo na temporada - Instagram/Pedro/Flamengo

Nesta quarta-feira (15), Botafogo e Flamengo vão escrever um novo capítulo na história da rivalidade no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025, poderá ser acompanhado online e de forma gratuita. Para não perder nenhum lance, siga este passo a passo simples:

  1. Acesse o YouTube ou outra plataforma que transmitirá o jogo, como a CazéTV.
  2. Procure pelo canal oficial que realizará a transmissão ao vivo.
  3. Clique no link da live alguns minutos antes do início da partida para garantir acesso sem atrasos.
  4. Ajuste o volume e a qualidade do vídeo conforme sua conexão para melhor experiência.

Além da transmissão online e gratuita, o confronto entre Botafogo e Flamengo também terá cobertura em outras plataformas:

  • Premiere (pay-per-view): para quem prefere acompanhar todos os detalhes do jogo com narração profissional e recursos exclusivos.
  • Record (TV aberta): para quem quer assistir na televisão tradicional, sem custos adicionais além da assinatura da TV.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2025 – 28ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV

Prováveis escalações

Botafogo

Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata (Carrascal), Samu Lino, Pedro (Bruno Henrique).

