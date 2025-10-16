Chaves x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados vêm de empate diante do Porto e buscam a vitória para seguirem vivos na competição. Time treinado por Mourinho deve contar com mudanças
Chaves e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira (17/10), às 15h30 (horário de Portugal), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, pela 3ª eliminatória da Taça de Portugal.
Como chegam as equipes
Ainda invicto na atual temporada, o Chaves disputa a segunda divisão portuguesa. Na fase anterior, o time eliminou o Paredes, após vitória pelo placar de 2 a 0.
O Benfica deve promover um rodízio no elenco titular. O clube de Lisboa vem de empate contra o Porto, por 0 a 0, antes da Data FIFA. O time se prepara para encarar o Newcastle, na terceira rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir Chaves x Benfica ao vivo
O confronto não terá transmissão oficial para o Brasil.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (17/10) – 15h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Taça de Portugal – Terceira Fase
- Local: Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves (Portugal)
- Onde Assistir: Sem transmissão para o Brasil
Prováveis Escalações
Chaves: Gudzulic; Muscat, Tiago Simões e Bruno Rodrigues; Tiago Almeida, Pedro Pinho, João Teixeira e David Kusso; Reinaldo, Henrique Pereira e Roberto. Técnico: Filipe Martins.
Benfica: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Rafael Obrador; Barrenechea e Aursnes; Lukebakio, Leandro Barreiro e Ivanovic; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.