Chaves x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Encarnados vêm de empate diante do Porto e buscam a vitória para seguirem vivos na competição. Time treinado por Mourinho deve contar com mudanças

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 14:22 | Atualizado em 16/10/2025 às 14:41
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

Chaves e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira (17/10), às 15h30 (horário de Portugal), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, pela 3ª eliminatória da Taça de Portugal.

Como chegam as equipes

Ainda invicto na atual temporada, o Chaves disputa a segunda divisão portuguesa. Na fase anterior, o time eliminou o Paredes, após vitória pelo placar de 2 a 0.

O Benfica deve promover um rodízio no elenco titular. O clube de Lisboa vem de empate contra o Porto, por 0 a 0, antes da Data FIFA. O time se prepara para encarar o Newcastle, na terceira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir Chaves x Benfica ao vivo

O confronto não terá transmissão oficial para o Brasil.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (17/10) – 15h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Taça de Portugal – Terceira Fase
  • Local: Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves (Portugal)
  • Onde Assistir: Sem transmissão para o Brasil

Prováveis Escalações

Chaves: Gudzulic; Muscat, Tiago Simões e Bruno Rodrigues; Tiago Almeida, Pedro Pinho, João Teixeira e David Kusso; Reinaldo, Henrique Pereira e Roberto. Técnico: Filipe Martins.

Benfica: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Rafael Obrador; Barrenechea e Aursnes; Lukebakio, Leandro Barreiro e Ivanovic; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

