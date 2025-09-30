Transmissão Chelsea x Benfica ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Champions League 2025/26
Os dois times voltam e se encontrar depois da vitória por 4 a 1 do clube londrino nas oitavas de final do Mundial de Clubes em junho deste ano
Chelsea e Benfica jogam nesta terça-feira (30/09), às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.
As duas equipes tentam se recuperar na classificação geral após estrearam na atual edição com derrotas para Bayern de Munique e Qarabag, respectivamente, por 3 a 1 e 3 a 2.
Os adversários ficaram frente a frente pela última vez há três meses. Na ocasião, os Blues golearam por 4 a 1 e avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.
Escalação do Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Buonanotte, Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Escalação do Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Aursnes; Ivanovic, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Transmissão Chelsea x Benfica ao vivo online grátis
Os fãs de futebol podem assistir de graça somente no +SBT ou no site do SBT, que retransmitem o sinal da televisão aberta para todo o Brasil. O sinal da HBO Max exige assinatura.
Como assistir jogo de graça no SBT?
A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).
Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).