Onde assistir | Notícia

Transmissão Benfica x Gil Vicente ao vivo online grátis: confira onde assistir

Encarnados vêm de empate em duelo contra o Rio Ave, pelo placar de 1 a 1, e buscam nova vitória diante da grande surpresa da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/09/2025 às 14:00
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

Benfica Gil Vicente se enfrentam nesta sexta-feira (26/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em confronto direto pela sétima rodada da Liga Portugal.

Onde assistir Benfica x Gil Vicente ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

Os Encarnados esperam voltar a vencer após empate decepcionante diante do Rio Ave, em pleno Estádio da Luz, por 1 a 1. Equipe de Lisboa está em terceiro lugar na tabela, com 14 pontos conquistados.

O Gil Vicente está invicto há quatro rodadas e busca a vitória para ultrapassar a própria equipe adversária e se aproximar do líder Porto. No momento, o time de Barcelos ocupa a quarta colocação, com 13 pontos.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 26/09 (sexta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 7
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Lukebakio, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres e Luís Esteves; Murilo Souza, Santi García e Agustín Moreira; Pablo Felipe. Técnico: César Peixoto.

