Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados ficaram no empate diante do Rio Ave, na rodada anterior, e esperam voltar a vencer em difícil duelo contra a surpresa da competição
O Benfica recebe o Gil Vicente nesta sexta-feira (26/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em confronto direto pela sétima rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
Os Encarnados esperam voltar a vencer após empate decepcionante diante do Rio Ave, em pleno Estádio da Luz, por 1 a 1. Equipe de Lisboa está em terceiro lugar na tabela, com 14 pontos conquistados.
O Gil Vicente está invicto há quatro rodadas e busca a vitória para ultrapassar a própria equipe adversária e se aproximar do líder Porto. No momento, o time de Barcelos ocupa a quarta colocação, com 13 pontos.
Onde assistir Benfica x Gil Vicente ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 26/09 (sexta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 7
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Lukebakio, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres e Luís Esteves; Murilo Souza, Santi García e Agustín Moreira; Pablo Felipe. Técnico: César Peixoto.