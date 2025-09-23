Transmissão Benfica x Rio Ave ao vivo online: confira onde assistir
Encarnados permanecem invictos na Liga Portugal e buscam a vitória para se aproximarem do líder Porto. Visitantes estão na zona de rebaixamento
O Benfica volta a campo nesta terça-feira (23/09), às 16h15 (horário de Brasília), para enfrentar o Rio Ave no Estádio da Luz. O duelo é uma partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Português.
Onde assistir Benfica x Rio Ave ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
-
ESPN 4 (TV por assinatura)
-
Disney+ (plataforma de streaming)
Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão do jogo.
Como chegam as equipes
O Benfica chega com moral renovada. O time de Lisboa venceu o AVS por 3 a 0 na última rodada, no primeiro jogo do técnico José Mourinho comandando a equipe.
O Rio Ave, por sua vez, está em situação bem complicada, ainda não venceu na temporada 2025/26, com três empates e duas derrotas até agora, o que deixou o time em 16º lugar, na zona de playoff de rebaixamento. Precisará de atuação muito intensa se quiser surpreender.
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 1 (Jogo Atrasado)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Ivanovic e Pavlidis. Técnico: José Mourinho
Rio Ave: Miszta; Ndoj, Brabec e Abbey; Vrousai, Liavas, Aguilera e Athanasiou; André Luiz, Spikic e Clayton. Técnico: Sotiris Silaidopoulos