Vini Jr é detonado por ex-Seleção Espanhola: "Eu o expulsaria do Real Madrid"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campeão de Eurocopa pela Espanha critica postura em campo de camisa 7 do Real Madrid e afirma que jogador brasileiro "é só uma criança"

Apesar de ter sido o destaque da vitória do Real Madrid na partida anterior, contra o Villarreal, com dois gols marcados, Vini Jr segue sendo alvo de críticas na Espanha.

Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o ex-atacante Dani Güiza, campeão da Eurocopa de 2008 com a Seleção Espanhola, criticou a postura do jogador em campo e afirmou que Vini Jr "é apenas uma criança".

"Eu o expulsaria do Real Madrid. Tem gente que joga para causar problemas. Não entendo. Essa gente mancha o escudo do Real Madrid.", declarou Dani Güiza.

O ex-atacante de clubes como Mallorca, Getafe e Fenerbahçe afirmou que Vini Jr "não respeita ninguém" e aproveitou para elogiar Rodrygo, companheiro de time do camisa 7.

"Vinícius também tem que respeitar para ser respeitado. Não é fácil, é uma criança. Me irrita tudo, ele está o dia todo reclamando. Isso é futebol! Aqui tem contato, e ele que fique feliz que tenha VAR.

Ainda não entendo por que Rodrygo não é titular no Real Madrid, quando ele é o melhor jogador que o Real Madrid tem", disse o ex-atacante.

Números de Vini Jr na atual temporada

Na atual temporada, Vini Jr disputou 10 partidas, com 5 gols marcados e 4 assistências. O jogador chegou a passar por um momento de instabilidade, mas parece estar retornando à boa fase.

Além disso, o atacante também tornou-se alvo de polêmicas extra-campo. Vini Jr está na lista de integrantes da Seleção Brasileira para os duelos contra Coreia do Sul e Japão.