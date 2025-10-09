Vini Jr é detonado por ex-Seleção Espanhola: "Eu o expulsaria do Real Madrid"
Campeão de Eurocopa pela Espanha critica postura em campo de camisa 7 do Real Madrid e afirma que jogador brasileiro "é só uma criança"
Apesar de ter sido o destaque da vitória do Real Madrid na partida anterior, contra o Villarreal, com dois gols marcados, Vini Jr segue sendo alvo de críticas na Espanha.
Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o ex-atacante Dani Güiza, campeão da Eurocopa de 2008 com a Seleção Espanhola, criticou a postura do jogador em campo e afirmou que Vini Jr "é apenas uma criança".
"Eu o expulsaria do Real Madrid. Tem gente que joga para causar problemas. Não entendo. Essa gente mancha o escudo do Real Madrid.", declarou Dani Güiza.
O ex-atacante de clubes como Mallorca, Getafe e Fenerbahçe afirmou que Vini Jr "não respeita ninguém" e aproveitou para elogiar Rodrygo, companheiro de time do camisa 7.
"Vinícius também tem que respeitar para ser respeitado. Não é fácil, é uma criança. Me irrita tudo, ele está o dia todo reclamando. Isso é futebol! Aqui tem contato, e ele que fique feliz que tenha VAR.
Ainda não entendo por que Rodrygo não é titular no Real Madrid, quando ele é o melhor jogador que o Real Madrid tem", disse o ex-atacante.
Números de Vini Jr na atual temporada
Na atual temporada, Vini Jr disputou 10 partidas, com 5 gols marcados e 4 assistências. O jogador chegou a passar por um momento de instabilidade, mas parece estar retornando à boa fase.
Além disso, o atacante também tornou-se alvo de polêmicas extra-campo. Vini Jr está na lista de integrantes da Seleção Brasileira para os duelos contra Coreia do Sul e Japão.