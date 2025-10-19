Transmissão Getafe x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes da competição, Merengues venceram suas duas últimas partidas e esperam chegar com moral para sequência difícil contra Juventus e Barcelona

Neste domingo (17/10), às 16h (horário de Brasília), Getafe e Real Madrid se enfrentam no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, em confronto válido pela 9ª rodada da La Liga.

Onde assistir Getafe x Real Madrid ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (plataforma de streaming). Apenas os assinantes do pacote premium podem acompanhar a partida.

Como chegam as equipes

O time comandado por José Bordalás ocupa a 11ª posição na tabela, com 11 pontos conquistados. O time não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 2 a 1 diante do Osasuna.

O Real Madrid, por sua vez, lidera a competição com 21 pontos. O time busca a vitória para chegar com moral antes de difíceis duelos contra Juventus e Barcelona.

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (19/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Domingo (19/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: La Liga – Rodada 9

La Liga – Rodada 9 Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (Espanha)

Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (Espanha) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Abqar e Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Adrián Liso e Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.