Onde assistir | Notícia

Transmissão Newcastle x Benfica ao vivo online: confira onde assistir

Na última rodada, Magpies golearam o Union, por 4 a 0, e buscam nova vitória na Champions. Encarnados ainda não pontuaram na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/10/2025 às 14:15
Joelinton, meia do Newcastle
Joelinton, meia do Newcastle - Reprodução/ Instagram

Newcastle e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no St. James' Park.

Onde assistir Newcastle x Benfica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max. Apenas os assinantes poderão acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

O Newcastle iniciou a Liga dos Campeões com derrota para o Barcelona, mas os ingleses reagiram com uma vitória por 4 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise na rodada anterior. A equipe inglesa busca novo resultado positivo em casa.

O Benfica foi derrotado nas duas primeiras rodadas da fase de liga, diante de Qarabag e Chelsea, e busca seus primeiros pontos na competição no duelo no Nordeste da Inglaterra para não passar sufoco nas próximas rodadas.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: St. James' Park, em Newcastle (Inglaterra)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Aursnes; Pavlidis. Técnico: José Mourinho

