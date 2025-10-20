Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir
O Santos tenta embalar para se afastar do Z-4 e mirar a Sul-Americana, enquanto o Vitória chega motivado após vencer o rival Bahia.
Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Santos busca o segundo triunfo seguido para se afastar da zona de rebaixamento e sonhar com vaga na Sul-Americana.
Já o Vitória chega empolgado após vencer o rival Bahia e tenta seguir reagindo na luta contra o Z-4.
Onde assistir ao vivo?
O confronto de hoje contará com transmissão ao vivo do canal fechado do sportv e Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Jogo: Santos x Vitória
- Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro
- Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Vitória
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Árbitro assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
- Árbitro assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
- Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)