Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir

O Santos tenta embalar para se afastar do Z-4 e mirar a Sul-Americana, enquanto o Vitória chega motivado após vencer o rival Bahia.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 14:10
Neymar com as mãos na cintura em jogo do Santos contra o Atlético-MG
Neymar com as mãos na cintura em jogo do Santos contra o Atlético-MG - Raul Baretta/Santos

Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Santos busca o segundo triunfo seguido para se afastar da zona de rebaixamento e sonhar com vaga na Sul-Americana.

Já o Vitória chega empolgado após vencer o rival Bahia e tenta seguir reagindo na luta contra o Z-4.

Onde assistir ao vivo?

O confronto de hoje contará com transmissão ao vivo do canal fechado do sportv e Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Jogo: Santos x Vitória
  • Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro
  • Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Árbitro assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Árbitro assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

