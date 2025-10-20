Fluminense x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e o horário
O Fluminense chega reforçado e confiante após grande campanha, enquanto o Maringá tenta repetir o bom desempenho dos últimos playoffs.
O Fluminense estreará na Superliga Feminina 2025/26 nesta segunda-feira (20/10) contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, às 18h30 (horário de Brasília), no Clube Hebraica.
Como chegam as equipes?
O Fluminense chega embalado após a melhor campanha de sua história na Superliga, mantendo a base da equipe e reforçando o elenco com nomes como a levantadora Fabíola e o técnico Marcos Miranda.
O Maringá, por sua vez, disputa sua quarta temporada seguida na elite e vem motivado após alcançar os playoffs pela primeira vez na edição passada, quando caiu nas quartas de final para o Praia Clube.
Onde assistir ao vivo?
A estreia do Fluminense na Superliga Feminina 2025/26 contará com transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (VBTV), no YouTube.
A plataforma oficial da Federação Internacional de Vôlei exibirá o duelo desta segunda-feira (20), às 18h30 (de Brasília), direto do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro.
Ficha de jogo
- Jogo: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei Maringá
- Rodada: Estreia da Superliga Feminina 2025/26
- Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Clube Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Volleyball World TV (VBTV) – YouTube