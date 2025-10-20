Minas x Mackenzie na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
O Gerdau Minas chega favorito com reforços de peso, enquanto o Batavo Mackenzie busca surpreender na segunda temporada da Superliga.
Vai começar a Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. E já na primeira rodada, tem dérbi belorizontino. Nesta terça-feira (21), Gerdau Minas e Batavo Mackenzie se enfrentam na Arena UniBH. A partica começa às 21h no horário de Brasília.
Como chegam as equipes?
O Gerdau Minas chega embalado como favorito ao título, após conquistar a Copa Brasília e o Campeonato Mineiro, reforçado pela levantadora Julia Nowicka e com a volta da líbero Nyeme.
O Batavo Mackenzie disputa sua segunda temporada na elite, motivado pelo acesso da Superliga B, com destaque para a levantadora Kenya e a líbero Kika, buscando repetir ou superar o desempenho do ano passado.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Minas e Mackenzie contará com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV2 e do canal de youtube do VBTV.
Ficha de jogo
- Gerdau Minas x Batavo Mackenzie
- Superliga Feminina 2025/26 – 1ª rodada
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte-MG
- Data: terça-feira, 21/10, às 21h
- Transmissão ao vivo: SporTV2 e VBTV