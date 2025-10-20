fechar
Volei | Notícia

Minas x Mackenzie na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

O Gerdau Minas chega favorito com reforços de peso, enquanto o Batavo Mackenzie busca surpreender na segunda temporada da Superliga.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 15:16
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25 - Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

Vai começar a Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. E já na primeira rodada, tem dérbi belorizontino. Nesta terça-feira (21), Gerdau Minas e Batavo Mackenzie se enfrentam na Arena UniBH. A partica começa às 21h no horário de Brasília.

Como chegam as equipes?

O Gerdau Minas chega embalado como favorito ao título, após conquistar a Copa Brasília e o Campeonato Mineiro, reforçado pela levantadora Julia Nowicka e com a volta da líbero Nyeme.

O Batavo Mackenzie disputa sua segunda temporada na elite, motivado pelo acesso da Superliga B, com destaque para a levantadora Kenya e a líbero Kika, buscando repetir ou superar o desempenho do ano passado.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Minas e Mackenzie contará com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV2 e do canal de youtube do VBTV.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Gerdau Minas x Batavo Mackenzie
  • Superliga Feminina 2025/26 – 1ª rodada
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte-MG
  • Data: terça-feira, 21/10, às 21h
  • Transmissão ao vivo: SporTV2 e VBTV

