Volei | Notícia

Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina: veja onde assistir ao vivo e horário

O Sada Cruzeiro busca defender o título da Superliga, enquanto o JF Vôlei estreia na elite tentando se firmar entre os clubes novatos.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 14:38
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25 - Sada Cruzeiro / CBV

O Sada Cruzeiro e JF Vôlei jogam nesta terça-feira (21), às 18h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Masculina de vôlei.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 na TV fechada, pela GETV no YouTube, e também pela TV Volleyball World (VBTV), canal da federação internacional de vôlei.

Como chegam as equipes?

O Sada Cruzeiro entra em quadra como o campeão da temporada 2024-25, com nove troféus da Superliga no currículo. A equipe manteve boa parte da sua base vencedora e tem como missão defender o título.

Já o JF Vôlei está de volta à elite após o acesso da Superliga B e estreia entre os principais clubes da Superliga para esta temporada. A equipe tenta se afirmar como nova força entre os clubes “novatos” da divisão.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Sada Cruzeiro e JF Vôlei contará com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV2, GETV no youtube e VBTV (streaming por assinatura)

Ficha de jogo

  • Data e hora: terça-feira (21/10), às 18h30 (Horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Riacho, Juiz de Fora (MG)
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 (1ª rodada)
  • Transmissão ao vivo: SporTV2, GETV e VBTV (streaming por assinatura)

