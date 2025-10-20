Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina: veja onde assistir ao vivo e horário
O Sada Cruzeiro busca defender o título da Superliga, enquanto o JF Vôlei estreia na elite tentando se firmar entre os clubes novatos.
O Sada Cruzeiro e JF Vôlei jogam nesta terça-feira (21), às 18h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Masculina de vôlei.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 na TV fechada, pela GETV no YouTube, e também pela TV Volleyball World (VBTV), canal da federação internacional de vôlei.
Como chegam as equipes?
O Sada Cruzeiro entra em quadra como o campeão da temporada 2024-25, com nove troféus da Superliga no currículo. A equipe manteve boa parte da sua base vencedora e tem como missão defender o título.
Já o JF Vôlei está de volta à elite após o acesso da Superliga B e estreia entre os principais clubes da Superliga para esta temporada. A equipe tenta se afirmar como nova força entre os clubes “novatos” da divisão.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Sada Cruzeiro e JF Vôlei contará com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV2, GETV no youtube e VBTV (streaming por assinatura)
Ficha de jogo
- Data e hora: terça-feira (21/10), às 18h30 (Horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Riacho, Juiz de Fora (MG)
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 (1ª rodada)
- Transmissão ao vivo: SporTV2, GETV e VBTV (streaming por assinatura)