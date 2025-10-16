Campinas x Suzano: onde assistir ao vivo e horário da final do Campeonato Paulista de Vôlei
Campinas vence Suzano por 3 a 0 e dá passo rumo ao bicampeonato; Suzano precisa vencer para forçar o golden set na final paulista.
Nesta sexta-feira (17), será definido o campeão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O Vôlei Renata/Campinas recebe o Suzano Vôlei no segundo jogo da final.
O confronto acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas, a partir das 20h30 (horário de Brasília).
O Campinas deu um passo importante rumo ao bicampeonato ao vencer o Suzano no jogo de ida por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/18 e 25/21.
Os atuais campeões, que buscam o quinto título estadual de sua história, podem conquistar a taça diante de sua torcida na partida de volta.
Já o Suzano precisa obrigatoriamente da vitória por qualquer placar para forçar o golden set.
No desempate, precisará novamente triunfar para ficar com o troféu, que, se conquistado, será o 11º da história do clube, consolidando o time como o maior campeão paulista.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Campinas e Suzano conatrá com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV 2.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Data: Sexta-feira, 17 de outubro de 2025;
- Horário: 20h30 (de Brasília);
- Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas;
- Onde assistir: Ao vivo com imagens pelo SporTV 2