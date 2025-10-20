fechar
Volei | Notícia

Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri na Superliga?Feminina: veja onde assistir ao vivo e o horário

O Sesc RJ Flamengo busca manter a boa fase e seguir entre os líderes, enquanto o Paulistano/Barueri tenta surpreender fora de casa.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 12:44
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

O Sesc RJ Flamengo entra em quadra nesta segunda-feira (20) para enfrentar o Flor de Ypê Paulistano/Barueri, em partida válida pela Superliga Feminina Bet7k 2024/25.

O confronto acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e promete muita emoção entre duas equipes que buscam subir na tabela da competição.

Como chegam as equipes

O Sesc RJ Flamengo, comandado por Bernardinho, tenta manter o bom momento e consolidar-se entre os primeiros colocados.

O time rubro-negro vem mostrando força dentro de casa, com destaque para as atuações de Drussyla, Juciely e Lorenne.

Já o Paulistano/Barueri, equipe de José Roberto Guimarães, aposta na juventude do elenco e na solidez defensiva para surpreender fora de casa e conquistar pontos importantes.

Onde assistir ao vivo?

A partida será exibida ao vivo pelo canal SporTV 2, com cobertura completa e comentários sobre a rodada da Superliga Feminina.

O jogo também pode ser acompanhado pelo ge tv (youtube).

Ficha de técnica

  • Horário: 18h30
  • Local: Tijuca tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: ge, getv e sportv2

Confira todos os jogos do Sesc Flamengo na primeira fase

  • 20.10 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri – Tijuca Tênis Clube – SporTV2, VBTV e GE TV
  • 31.10 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
  • 06.11- 18h30 – Tijuca Tênis Clube X Sesc RJ Flamengo – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
  • 14.11 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei – Tijuca Tênis Clube – VBTV
  • 18.11 – 21h30 – Sancor Maringá x Sesc RJ Flamengo – Maringá (PR) – SporTV2 e VBTV
  • 24.11 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo – Osasco (SP) – SporTV2 e VBTV
  • 28.11 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
  • 05.12 – 21h – Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo – Bauru (SP) – SporTV2 e VBTV
  • 09.12 – 21h – Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Hebraica – SporTV2 e VBTV
  • 12.12 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
  • 19.12 – 18h30 – Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo – Belo Horizonte – VBTV

