Avaí x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Leão da Ilha busca encerrar bem a temporada e subir na tabela, enquanto o Tigrão vive grande fase e sonha com a liderança da Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 12:57
Cléber, atacante do Avaí
Cléber, atacante do Avaí - Reprodução/ Avaí

Avaí e Criciúma entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada na Ressacada, em Florianópolis.

Como chegam as equipes?

O Avaí entra em campo para enfrentar o Criciúma após empatar em 1 a 1 com o Athletico-PR, pela 32ª rodada da Série B.

Ocupando a 11ª colocação com 44 pontos, o Leão da Ilha busca fechar bem a reta final da competição e encurtar a distância para o grupo da parte de cima da tabela.

Vivendo bom momento, o Criciúma chega embalado para o clássico catarinense. O Tigre soma três partidas de invencibilidade, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG na rodada anterior.

Vice-líder com 53 pontos, o time pode assumir a liderança em caso de triunfo combinado a um tropeço do Coritiba diante do Athletico-PR.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Avaí x Criciúma contará com transmissão ao vivo do streaming do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 19/10/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Ressacada (Florianópolis)
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Avaí

Otávio Passos, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo, João Victor, Emerson Ramon, Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

Criciúma

Alisson, Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán; Léo Mana, Guilherme Lobo, Léo Naldi, Felipinho, Jhonata Robert, Diego Gonçalves; Jean Carlos. Técnico: Eduardo Baptista

